Кожен місяць по 35 бійців: у РФ винесли вироки кільком сотням військовим ЗСУ за участь у Курській операції

Росіяни до 25 серпня винесли вироки за статтею про "терористичний акт" 305 українським військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях у Курській області. Терміни ув'язнення складають від 13 до 28 років, відомо також про випадок довічного позбавлення волі, а справи російський суд розглядає у прискореному порядку.

Загалом у Курській області росіяни захопили у полон щонайменше 525 військовослужбовців ЗСУ, як свідчать дані OSINT-аналітиків та інших джерел. Про це пише видання The Insider.

Близько половині захоплених у полон військових ЗСУ судді 2-го Західного окружного військового суду вже винесли вироки. Практично усі вони звинувачуються за статтею про "терористичний акт". Також, як свідчать дані слідчого комітету, українських військових, які брали участь у Курській операції, звинувачують у:

"незаконному перетині кордону";

"блокуванні населеного пункту";

"перешкоджанні евакуації".

Як свідчать дані правозахисного проєкту "Підтримка політув'язнених. Меморіал", фактично українських військових у Курській області звинувачують за службу у лавах ЗСУ та участі у бойових діях на території Росії. Це нібито "порушує їх право на справедливий суд, а також права та свободи, які передбачає Женевська конвенція.

Керівник проєкту, Сергій Давідіс, зазначив у коментарі виданню, що переслідування військовополонених за статтею про "тероризм" суперечить та порушує норми міжнародного права. За його словами, ознаки, які нібито характеризують "тероризм" у звинуваченнях щодо українських військових, притягнена до дій полонених "штучно".

Зазначимо, що самого правозахисника Давідіса у Росії у серпні заочно засудили до шести років позбавлення волі у справі про виправдання тероризму, повідомляло "Радіо Свобода".

У переліку засуджених — не лише українці, а й громадяни інших країн, зокрема Грузії. Їх додатково притягують до відповідальності за звинуваченнями у "найманні".

Ув'язнення українських військовополонених за участь у бойових діях на Курщині

Видання зазначає, що строки ув'язнення "курських" військовополонених складають від 13 до 28 років. Однак є щонайменше один зафіксований випадок довічного позбавлення волі, і при цьому жодного виправдовувального вироку.

В середньому реальний строк позбавлення волі становить 15,7 року.

Засуджені у Курській області полонені перші кілька років мають відбувати покарання у в'язницях з максимальним рівнем ізоляції. Після цього їх переведуть у "вільніші" колонії суворого режиму, пише медіа.

Виносити вироки українським військовим російський суд почав з грудня 2024 року. Спершу засудили кількох полонених, й відтоді у середньому кожного місяця вироки оголошують не менше 35 військовим ЗСУ, які брали участь у бойових діях на Курщині.

Нагадаємо, 26 серпня Інститут вивчення війни повідомив, що у РФ знайшли винних в обороні у Курській області.

Також 11 серпня у The Washington Post опублікували подробиці операції у Курській області.