Дальнобойные ракеты ERAM: когда они появятся в Украине

Дальнобойные ракеты ERAM (Extended Range Attack Munition), продажу которых администрация президента США Дональда Трампа одобрила накануне, могут поступить в Украину уже в этом году.

3350 ракет на сумму $825 млн станут для Киева потенциально мощным инструментов в продолжающемся противостоянии с РФ, сообщает CNN.

Хотя администрация Трампа одобрила ряд поставок оборудования для поддержания существующего вооружения, это, похоже, первая крупная продажа нового оружия Украине, объявленная Белым домом.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что если сделка состоится, как и ожидалось, ракеты, дальность которых составляет 240–450 км, могут быть поставлены уже в этом году.

Пока что неизвестно, будут ли введены ограничения на их применение.

"Украина будет использовать финансирование от Дании, Нидерландов и Норвегии, а также иностранное военное финансирование от США для этой покупки. ERAM — пример совместной работы с нашими союзниками по НАТО по разработке эффективной и масштабируемой системы, способной быть поставленной в сжатые сроки", – заявили в Госдепартаменте.

По мнению американских чиновников, эта предлагаемая продажа" будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, укрепляя безопасность страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что поставки этих ракет могут существенно изменить оперативную ситуацию для ВСУ.

"Именно таких инструментов (т.е. дальнобойных КАБов) для поражения российской военной инфраструктуры, обеспечивающей наступательное движение ВС РФ, фактически с декабря 2023 года критически не хватает ВСУ", — убежден эксперт.

Вместе с тем бытует мнение, что, несмотря на то, что ERAM станут мощным инструментом поражения целей на оккупированных территориях, они вряд ли будут разрешены для атак на российскую территорию, поскольку Трамп делает ставку на переговоры с Путиным и видит ограничение Украины в применении оружия как часть своего "мирного плана".

Напомним, что на самом деле представляют собой ракеты ERAM.