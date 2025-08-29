Далекобійні ракети ERAM: коли вони з'являться в Україні

Далекобійні ракети ERAM (Extended Range Attack Munition), продаж яких адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила напередодні, можуть надійти в Україну вже цього року.

3350 ракет на суму $825 млн стануть для Києва потенційно потужним інструментом у триваючому протистоянні з РФ, повідомляє CNN.

Хоча адміністрація Трампа схвалила низку поставок обладнання для підтримки наявного озброєння, це, схоже, перший великий продаж нової зброї Україні, оголошений Білим домом.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що якщо угода відбудеться, як і очікувалося, ракети, дальність яких становить 240-450 км, можуть бути поставлені вже цього року.

Поки що невідомо, чи будуть введені обмеження на їх застосування.

"Україна використовуватиме фінансування від Данії, Нідерландів і Норвегії, а також іноземне військове фінансування від США для цієї покупки. ERAM — приклад спільної роботи з нашими союзниками по НАТО з розроблення ефективної та масштабованої системи, здатної бути поставленою в стислі терміни", — заявили в Держдепартаменті.

На думку американських чиновників, цей пропонований продаж "сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає, що поставки цих ракет можуть істотно змінити оперативну ситуацію для ЗСУ.

"Саме таких інструментів (тобто далекобійних КАБів) для ураження російської військової інфраструктури, що забезпечує наступальний рух ЗС РФ, фактично з грудня 2023 року критично не вистачає ЗСУ", — переконаний експерт.

Водночас існує думка, що, незважаючи на те, що ERAM стануть потужним інструментом ураження цілей на окупованих територіях, їх навряд чи буде дозволено для атак на російську територію, оскільки Трамп робить ставку на перемовини з Путіним і вбачає обмеження України в застосуванні зброї як частину свого "мирного плану".

