Ликвидированный генерал ВС РФ рассказал Путину о "достижениях" 155-й бригады на фронте (видео)

Президент России Владимир Путин узнал о "достижениях" 155-й бригады от генерала, который уже погиб в войне. Преемники командира подразделения тоже не дожили до завершения боевых действий.

По информации пользователя X "Проф. Преображенский", Путину во Владивостоке показали фильм о 155-й бригаде и отметили, что лучше всего о ее "достижениях" расскажет командир. Генерал-майор Гудков, голос которого звучит в фильме, командовал бригадой до марта 2025 года и был уничтожен ВСУ в июле.

Его преемник, полковник Ильин, и заместитель полковника Башкардин также погибли во время боевых действий. Действия 155-й бригады в Украине связывают с массовыми убийствами гражданского населения, в частности в Буче.

Это событие подтвердила и российская пропагандистка Ольга Скабеева и сообщила в своем телеграмм-канале, что в ролике показаны "подвиги" морских пехотинцев 155-й бригады в зоне "СВО" и во время операций в Курской области. Президент также ознакомился с композицией, посвященной погибшему командиру бригады Михаилу Гудкову.

Во время мероприятия Владимира Путина ознакомили со словами молодежного сленга, среди которых "чилова катка", "кринж" и "траблы". Он также пообщался с молодыми курсантками и кадетами.

Гибель Михаила Гудкова — что известно

Напомним, что вечером 2 июля российские медиа сообщали о гибели Михаила Гудкова, который командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота и с марта 2025 года занимал должность заместителя главнокомандующего ВМФ РФ.

Позже в России подтвердили, что он погиб в Курской области вместе с еще одним офицером, Нариманом Шихалиевым. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что Гудков выполнял обязанности офицера вместе со своими подчиненными.

Стоит отметить, что Гудков руководил отдельными подразделениями 155-й бригады на Херсонском направлении и отличался жесткими методами управления. По информации медиа, он мог быть причастен к убийствам гражданского населения в Херсонской и Харьковской областях.

В октябре 2023 года Гудков получил "золотую звезду" из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу, который наградил его за мужество и воинскую доблесть.

Также недавно, в ночь с 16 на 17 августа, украинские подразделения нанесли удар по колонне врага на трассе Рыльск-Хомутовка в Курской области. В результате атаки тяжелые ранения получил генерал-лейтенант Абачев, который занимал должность заместителя командующего группировки войск "Север" ВС РФ.