Ліквідований генерал ЗС РФ розповів Путіну про "досягнення" 155-ї бригади на фронті (відео)

Президент Росії Володимир Путін дізнався про "досягнення" 155-ї бригади від генерала, який уже загинув у війні. Наступники командира підрозділу теж не дожили до завершення бойових дій.

За інформацією користувача X "Проф. Преображенский", Путіну у Владивостоку показали фільм про 155-ту бригаду та зазначили, що найкраще про її "досягнення" розповість командир. Генерал-майор Гудков, голос якого звучить у фільмі, командував бригадою до березня 2025 року і був знищений ЗСУ у липні.

Його наступник, полковник Ільїн, і заступник полковника Башкардін також загинули під час бойових дій. Дії 155-ї бригади в Україні пов’язують із масовими вбивствами цивільного населення, зокрема в Бучі.

Цю подію підтвердила і російська пропагандистка Ольга Скабеева та повідомила у своєму телеграм-каналі, що у ролику показані "подвиги" морських піхотинців 155-ї бригади в зоні "СВО" та під час операцій у Курській області. Президент також ознайомився з композицією, присвяченою загиблому командиру бригади Михаїлу Гудкову.

Під час заходу Володимира Путіна ознайомили зі словами молодіжного сленгу, серед яких "чилова катка", "кринж" і "трабли". Він також поспілкувався з молодими курсантками та кадетами.

Загибель Михайла Гудкова — що відомо

Нагадаємо, що ввечері 2 липня російські медіа повідомляли про загибель Михайла Гудкова, який командував 155-ю окремою гвардійською бригадою морської піхоти Тихоокеанського флоту та з березня 2025 року обіймав посаду заступника головнокомандувача ВМФ РФ.

Пізніше у Росії підтвердили, що він загинув у Курській області разом із ще одним офіцером, Наріманом Шихалієвим. Губернатор Приморського краю Олег Кожемяко повідомляв, що Гудков виконував обов’язки офіцера разом зі своїми підлеглими.

Варто зазначити, що Гудков керував окремими підрозділами 155-ї бригади на Херсонському напрямку та відзначався жорсткими методами управління. За інформацією медіа, він міг бути причетним до вбивств цивільного населення у Херсонській та Харківській областях.

У жовтні 2023 року Гудков отримав "золоту зірку" з рук міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який нагородив його за мужність та військову доблесть.

Також нещодавно, в ніч з 16 на 17 серпня, українські підрозділи завдали удару по колоні ворога на трасі Рильськ–Хомутовка в Курській області. Внаслідок атаки тяжкі поранення отримав генерал-лейтенант Абачев, який обіймав посаду заступника командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ.