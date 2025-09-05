Венесуэльские истребители пролетели над эсминцем США: что сказали в Пентагоне

В Минобороны США в ответ на F-16 Венесуэлы настойчиво порекомендовали Каракасу не препятствовать и не вмешиваться в борьбу с наркотиками и терроризмом, которые проводит Пентагон.

Related video

4 сентября 2 истребителя F-16 Воздушных сил Венесуэлы пролетели прямо над американским эсминцем USS Jason Dunham в международных водах. В Пентагоне такие действия назвали "провокационными" и препятствующими американским военным бороться с наркотиками и терроризмом. Об этом пишет медиа СBS News. Как пишет издание, несколько американских чиновников назвали эти действия "демонстрацией силы.

Jason Dunham, эсминец с системой управляемых ракет Aegis, находился в международных водах, где был развернут для борьбы с преступными организациями и наркотерроризмом, пояснило медиа. Министерство обороны США подтвердило в заявлении, что два венесуэльских самолета "пролетали вблизи корабля ВМС США в международных водах". Эсминец направили к побережью Венесуэлы на фоне обещания президента Трампа расправиться с наркокартелями.

"Этот крайне провокационный шаг был разработан для того, чтобы помешать нашим операциям по борьбе с наркотиками и терроризмом. Картелю, который руководит Венесуэлой, настоятельно рекомендуется не предпринимать дальнейших усилий для препятствования, сдерживания или вмешательства в операции по борьбе с наркотиками и терроризмом, проводимые американскими военными", — сообщили в Минобороны США.

Администрация Трампа ранее обвинила президента Венесуэлы Николаса Мадуро в сотрудничестве с наркокартелями для контрабанды наркотиков в США, уточнило СBS News. Правительство Венесуэлы отрицает эти обвинения. В то же время венесуэльский президент возмутился появлением американских кораблей у побережья его страны, назвав их "преступной и кровавой угрозой", и в ответ на это развернул дроны и военные корабли для патрулирования побережья.

США и Венесуэла — детали

Отметим, 3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американской армии по наркоторговцам Венесуэлы. Глава Белого дома опубликовал видео с моментом атаки. На записи — десяток людей в лодке, через мгновение происходит попадание ракеты США.

США и Венесуэла — удар ракеты по катеру

Напомним, что сообщалось, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро готовится к вероятной операции США против Каракаса, целью которой может быть уничтожение наркокартелей, места производства запрещенных веществ или даже ликвидации главы государства.

Ранее Фокус сообщал, что Венесуэла готовится к войне с США. Каракас мобилизует ополчение после заявления США о размещении военных сил в водах Латинской Америки