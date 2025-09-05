Венесуельські винищувачі пролетіли над есмінцем США: що сказали в Пентагоні

В Міноборони США у відповідь на F-16 Венесуели наполегливо порекомендували Каракасу не перешкоджати та не втручатись у боротьбу з наркотиками та тероризмом, які проводить Пентагон.

4 вересня 2 винищувачі F-16 Повітряних сил Венесуели пролетіли просто над американським есмінцем USS Jason Dunham в міжнародних водах. В Пентагоні такі дії назвали "провокативними" і такими, що перешкоджають американським військовим боротися з наркотиками і тероризмом. Про це пише медіа СBS News. Як пише видання, кілька американських чиновників назвали ці дії "демонстрацією сили.

Jason Dunham, есмінець із системою керованих ракет Aegis, перебував у міжнародних водах, де був розгорнутий для боротьби зі злочинними організаціями та наркотероризмом, пояснило медіа. Міністерство оборони США підтвердило у заяві, що два венесуельські літаки "пролітали поблизу корабля ВМС США в міжнародних водах". Есмінець направили до узбережжя Венесуели на тлі обіцянки президента Трампа розправитися з наркокартелями.

"Цей вкрай провокаційний крок був розроблений для того, щоб перешкодити нашим операціям з боротьби з наркотиками та тероризмом. Картелю, який керує Венесуелою, наполегливо рекомендується не вживати подальших зусиль для перешкоджання, стримування або втручання в операції з боротьби з наркотиками та тероризмом, що проводяться американськими військовими", — повідомили в Міноборони США.

Адміністрація Трампа раніше звинуватила президента Венесуели Ніколаса Мадуро у співпраці з наркокартелями для контрабанди наркотиків до США, уточнило СBS News. Уряд Венесуели заперечив ці звинувачення. Водночас венесуельський президент обурився появою американських кораблів біля узбережжя його країни, назвавши їх "злочинною та кривавою загрозою", і у відповідь на це розгорнув дрони та військові кораблі для патрулювання узбережжя.

США та Венесуела — деталі

Зазначимо, 3 вересня президент США Дональд Трамп повідомив про удар американської армії по наркоторговцям Венесуели. Глава Білого дому опублікував відео з моментом атаки. На записі — десяток людей у човні, за мить відбувається влучання ракети США.

Нагадаємо, що повідомлялося, що лідер Венесуели Ніколас Мадуро готується до ймовірної операції США проти Каракаса, ціллю якої може бути знищення наркокартелів, місця виробництва заборонених речовин чи навіть ліквідації очільника держави.

Раніше Фокус повідомляв, що Венесуела готується до війни зі США. Каракас мобілізує ополчення після заяви США про розміщення військових сил у водах Латинської Америки