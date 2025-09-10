И "Шахеды", и ракеты в Польше: как часто оружие РФ долетало до Варшавы (инфографика)

С начала вторжения России в Украину в воздушном пространстве Польши восемь раз фиксировали российские средства поражения, которые появлялись во время ударов Кремля по украинцам. Был случай, когда от падения ракеты погибли люди.

В Польше четыре раза фиксировали появление ракет ВС РФ, говорится в инфографике проекта Top Lead, созданной на основе заявлений командования польских военных и публикаций медиа. Ракеты замечали в первые два года вторжения, с 2022 по начало 2024 года. Далее им на смену пришли дроны.

Шахеды в Польше — история угроз ВС РФ

Согласно открытым данным, Польша регулярно страдала от налетов "Шахедов", других типов БПЛА и ракет ВС РФ. По состоянию на 10 сентября 2025 года насчитали восемь таких инцидентов: четыре раза летели ракеты, четыре — беспилотники, свидетельствует инфографика.

Когда фиксировали условные "Шахеды" в Польше

В 2025 году — три случая:

10 сентября — около 20 дронов, средства ПВО сбили 3-4 воздушных цели (огневое поражение — впервые за более чем три года);

4 сентября — один дрон упал в селе Майдан-Селец в Люблинском воеводстве, а местные власти предположили, что это БПЛА контрабандистов;

20 августа — один дрон, который пролетел 100 км и упал на кукурузное поле в Люблинском воеводстве. Медиа Rzeczpospolita сообщило со ссылкой на собственные источники, что это был дрон-камикадзе "Шахед".

В 2024 году — один случай. 26 августа российский "Шахед" около 30 мин. находился на территории Польши, написало медиа rmf24.

Когда в Польше фиксировали ракеты РФ

В 2022 году — дважды. Первый случай — 15 сентября: ракета упала в поле возле границы Польши (город Пшеводов Люблинское воеводство) и убила двух мужчин. Второй — 16 декабря: ракета РФ долетела до города Быдгощ.

В 2023 году — один раз. ВС РФ массированно обстреляли Украину 29 декабря 2023 года и одна из ракет Х-101 залетела на территорию Польши, писал Фокус. Аналитики проследили траекторию и заметили, что она проходила рядом с батареей Patriot (населенный пункт Вулька-Лабунская, в 7 км от города Замость в Люблинском воеводстве).

В 2024 году — один раз. Инцидент произошел 25 марта 2024 года. Ракета ВС РФ пересекла украинско-польскую границу на 39 секунд, польская система ПВО не отреагировала, а средство поражения развернулось и ударило по Львову.

Шахемы в Польше — инфографика появления воздушных целей ВС РФ Фото: Top Lead

Пролетали ли ракеты РФ над Варшавой

Фокус писал о единственном известном случае, когда ракету РФ пропустили вглубь Польши и она пролетела рядом со столицей. Согласно инфографике, это первый и пока последний такой инцидент из восьми появлений российских средств поражения с февраля 2022 по 10 сентября 2025 года.

Событие произошло во время обстрела 16 декабря 2022 года. Через год польские чиновники начали расследовать инцидент и возник скандал. Выяснилось, что речь идет о Х-55, потенциальном носителе ядерного боезаряда: ракета пролетела 450 км по Польше, пронеслась прямо над Варшавой, затем упала и ее обломки едва нашли.

Ракеты у Польши — как могла рухатаись Х-55 РФ 16 декабря 2022 года Фото: Google Maps

Следственная комиссия сообщила, что средство поражения исчезло с радаров в 60 км от границы в районе города Хелм, за ним охотились F-16, но не нашли, а тогдашний министр обороны публично заявлял, что ничего чрезвычайного не было.

Какова реакция Вооруженных сил Польши и властей

Отметим, власти Польши реагировали на воздушные атаки РФ и на случаи, когда российские дроны и ракеты залетали за пределы украинской территории. Обычно, Оперативное командование Вооруженных сил информировало о том, что в небо подняли истребители F-16, которые следили за воздушными целями и должны были бы их сбить, если заметят опасную траекторию.

Напоминаем, утром 10 сентября оперативное командование Польши впервые сообщило о закрытии аэропортов из-за налета дронов ВС РФ.