І "Шахеди", і ракети у Польщі : як часто зброя РФ долітала до Варшави (інфографіка)

З початку вторгнення Росії в Україну у повітряному просторі Польщі вісім разів фіксували російські засоби ураження, які з'являлись під час ударів Кремля по українцях. Був випадок, коли від падіння ракети загинули люди.

У Польщі чотири рази фіксували появу ракет ЗС РФ, ідеться в інфографіці проєкту Top Lead, створеній на основі заяв командування польських військових та публікацій медіа. Ракети помічали у перші два роки вторгнення, з 2022 по початок 2024 року. Далі їм на зміну прийшли дрони.

Шахеди в Польщі — історія загроз ЗС РФ

Згідно з відкритими даними, Польща регулярно потерпала від нальотів "Шахедів", інших типів БпЛА та ракет ЗС РФ. Станом на 10 вересня 2025 року нарахували вісім таких інцидентів: чотири рази летіли ракети, чотири — безпілотники, свідчить інфографіка.

Коли фіксували умовні "Шахеди" у Польщі

У 2025 році — три випадки:

10 вересня — близько 20 дронів, засоби ППО збили 3-4 повітряних цілі (вогневе ураження — вперше за більш як три роки);

4 вересня — один дрон упав у селі Майдан-Селець у Люблінському воєводстві, а місцева влада припустила, що це БпЛА контрабандистів;

20 серпня — один дрон, який пролетів 100 км та упав на кукурудзяне поле у Люблінському воєводстві. Медіа Rzeczpospolita повідомило з посиланням на власні джерела, що то був дрон-камікадзе "Шахед".

У 2024 році — один випадок. 26 серпня російський "Шахед" близько 30 хв. перебував на території Польщі, написало медіа rmf24.

Коли у Польщі фіксували ракети РФ

У 2022 році — двічі. Перший випадок — 15 вересня: ракета упала в полі біля кордону Польщі (місто Пшеводів Люблінське воєводство) та убила двох чоловіків. Другий — 16 грудня: ракета РФ долетіла до міста Бидгощ.

У 2023 році — один раз. ЗС РФ масовано обстріляли Україну 29 грудня 2023 року й одна з ракет Х-101 залетіла на територію Польщі, писав Фокус. Аналітики простежили траєкторію і помітили, що вона проходила поруч з батареєю Patriot (населений пункт Вулька-Лабунська, за 7 км від міста Замосць у Люблінському воєводстві).

У 2024 році — один раз. Інцидент стався 25 березня 2024 року. Ракета ЗС РФ перетнула українсько-польський кордон на 39 секунд, польська система ППО не відреагувала, а засіб ураження розвернувся та вдарив по Львову.

Шахеди в Польщі - інфографіка появи повітряних цілей ЗС РФ Фото: Top Lead

Чи пролітали ракети РФ над Варшавою

Фокус писав про єдиний відомий випадок, коли ракету РФ пропустили вглиб Польщі й вона пролетіла поруч зі столицею. Відповідно до інфографіки, це перший та поки останній такий інцидент з восьми появ російських засобів ураження з лютого 2022 по 10 вересня 2025 року.

Подія сталась під час обстрілу 16 грудня 2022 року. Через рік польські урядовці почали розслідувати інцидент і виник скандал. З'ясувалось, що ідеться про Х-55, потенційного носія ядерного боєзаряду: ракета пролетіла 450 км по Польщі, промайнула прямо над Варшавою, потім упала і її уламки ледь знайшли.

Ракети у Польщі - як могла рухатаись Х-55 РФ 16 грудня 2022 року Фото: Google Maps

Слідча комісія повідомила, що засіб ураження зник з радарів за 60 км від кордону у районі міста Хелм, за ним полювали F-16, але не відшукали, а тодішній міністр оборони публічно заявляв, що нічого надзвичайного не було.

Яка реакція Збройних сил Польщі та влади

Зазначимо, влада Польщі реагувала на повітряні атаки РФ і на випадки, коли російські дрони та ракети залітали за межі української території. Зазвичай, Оперативне командування Збройних сил інформувало про те, що у небо підняли винищувачі F-16, які стежили за повітряними цілями й мали б їх збити, якщо помітять небезпечну траєкторію.

Нагадуємо, зранку 10 вересня оперативне командування Польщі вперше повідомило про закриття аеропортів через наліт дронів ЗС РФ.