Вызов США: нардеп Костенко прокомментировал налет "Шахедов" в Польше (видео)

После поездки в Китай президент Российской Федерации Владимир Путин атаковал страну НАТО, направив дроны на территорию Польши. После таких действий Кремля Запад должен сделать выводы и использовать опыт Украины, пояснил народный депутат Роман Костенко.

Залет российских беспилотников на территорию страны НАТО — это не случайная ситуация, а целенаправленная атака РФ и проверка реакции США. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, сейчас именно важна реакция Соединенных штатов как лидера стран-членов Североатлантического альянса.

"Это был вызов, еще один, Соединенным Штатам. После того, как Путин почему-то прилетел из Китая и начал делать те вещи, которые до этого не делал. Это удар по зданию Правительства, рекордные атаки на нашу страну и теперь следующий шаг — атака по стране НАТО. И здесь, кроме того, что Польше надо обезопасить свое воздушное пространство, надо какое-то решение принимать. Потому что думаю, Путин будет поднимать уровень эскалации постоянно", — считает Костенко.

Он отметил, что Украина может помочь Польше справиться с российскими "Шахедами", поделившись опытом.

"Мы можем сбивать эти беспилотники любыми средствами. Начиная с пулеметов, которые использовали мобильные группы. И до того, что сейчас развивают — это дроны-перехватчики. Мы могли бы предложить им свою помощь в обучении подразделений, технологиях. Потому что то, чем их может сбивать Польша — это достаточно дорого. Надо развивать новые средства. И в этом мы могли бы им помочь", — сказал Костенко.

Атака дронов РФ на Польшу — детали

Напомним, что ПВО Польши и союзников сбила четыре российских БПЛА. Всего польское воздушное пространство нарушили 19 дронов, большинство из которых прилетели из Беларуси.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "масштабной провокацией" проникновение дронов РФ в воздушное пространство страны и созвал экстренное заседание правительства.

Представитель Путина Песков отказался отвечать на вопрос журналиста о "шахедах" в Польше. По его словам, Кремль не получал каких-либо запросов от руководства Польши на контакты на фоне ситуации вокруг "сбитых в стране БПЛА",