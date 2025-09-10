Виклик США: нардеп Костенко прокоментував наліт "Шахедів" у Польщі (відео)

Після поїздки до Китаю президент Російської Федерації Володимир Путін атакував країну НАТО, спрямувавши дрони на територію Польщі. Після таких дій Кремля Захід має зробити висновки й використати досвід України, пояснив народний депутат Роман Костенко.

Related video

Заліт російських безпілотників на територію країни НАТО — це не випадкова ситуація, а цілеспрямована атака РФ і перевірка реакції США. Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Дрони в Польщі - Костенко про США див. 2:17

За його словами, зараз саме важлива реакція Сполучених штатів як лідера країн-членів Північноатлантичного альянсу.

"Це був виклик, ще один, Сполученим Штатам. Після того, як Путін чомусь прилетів з Китаю та почав робити ті речі, які до цього не робив. Це удар по будівлі Уряду, рекордні атаки на нашу країну і тепер наступний крок — атака по країні НАТО. І тут, крім того, що Польщі треба убезпечити свій повітряний простір, треба якесь рішення ухвалювати. Бо думаю, Путін підійматиме рівень ескалації постійно", — вважає Костенко.

Він зауважив, що Україна може допомогти Польщі впоратися з російськими "Шахедами", поділившись досвідом.

"Ми можемо збивати ці безпілотники будь-якими засобами. Починаючи з кулеметів, які використовували мобільні групи. І до того, що зараз розвивають — це дрони-перехоплювачі. Ми могли б запропонувати їм свою допомогу в навчанні підрозділів, технологіях. Бо те, чим їх може збивати Польща — це досить дорого. Треба розвивати нові засоби. І в цьому ми могли б їм допомогти", — сказав Костенко.

Атака дронів РФ на Польщу — деталі

Нагадаємо, що ППО Польщі та союзників збила чотири російських БПЛА. Всього польський повітряний простір порушили 19 дронів, більшість з яких прилетіли з Білорусі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "масштабною провокацією" проникнення дронів РФ у повітряний простір країни та скликав екстрене засідання уряду.

Речник Путіна Пєсков відмовився відповідати на запитання журналіста про "шахеди" у Польщі. За його словами, Кремль не отримував будь-яких запитів від керівництва Польщі на контакти на тлі ситуації навколо "збитих у країні БПЛА",