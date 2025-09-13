ВСУ сбили российский БПЛА "Орион" стоимостью миллионы долларов: подробности (видео)

Украинские военные уничтожили ударно-разведывательный БПЛА "Орион", стоимость которого превышает 5 миллионов долларов США. Успешную операцию осуществили бойцы команды "Топота" из состава 414-й отдельной бригады ВСУ.

По информации командира СБС Роберта Бровди, "Орион" имел размах крыльев 16,3 метра и находился в воздухе до 24 часов. Подразделение 414 ОБР за время войны сбило более 1 500 беспилотников различных типов, среди которых "Орлан", "Суперкам", "Шахед", "Гербер" и "Ланцет". До этого крупнейшими сбитыми аппаратами были "Мерлин" и "Форпост".

"Из более 1500 сбитых Птицами в течение войны орланов, залов, суперкамов, шахедов, гербер и ланцетов, самыми большими были Мерлин и Форпост. ОРИОН остался на короне. Ту го маш. Команда Топота 414 обр. Хорошая работа, Казаки", — говорится в заметке.

Напомним, 27 июля СБУ опубликовала видео своей работы по ликвидации российских беспилотников в украинском небе. В кадре впервые показан подрыв российского разведывательно-ударного дрона "Орион" в воздухе.

Также Фокус сообщал, что на Камчатке военно-морской флот России запустил новый "Центр управления беспилотниками", который координирует работу разведывательно-ударных дронов "Форпост" и "Орион". Главная функция этого центра — сбор и обработка данных, полученных от беспилотников, для наблюдения за территориями, усиления безопасности Северного морского пути и охраны стратегической базы атомных подводных лодок.

Ранее, 28 мая, украинские дальнобойные дроны атаковали завод "Кронштадт" в Дубне Московской области, что вызвало мощный пожар в одном из цехов. Удар по этому военному предприятию имеет особое значение, ведь там производят беспилотники "Орион" и современные ракеты С-8000 "Бандероль".