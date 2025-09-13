ЗСУ збили російський БПЛА "Орион" вартістю мільйони доларів: подробиці (відео)

Українські військові знищили ударно-розвідувальний БПЛА "Орион", вартість якого перевищує 5 мільйонів доларів США. Успішну операцію здійснили бійці команди "Топота" зі складу 414-ї окремої бригади ЗСУ.

Related video

За інформацією командира СБС Роберта Бровді, "Орион" мав розмах крил 16,3 метра та перебував у повітрі до 24 годин. Підрозділ 414 ОБР за час війни збив понад 1 500 безпілотників різних типів, серед яких "Орлан", "Суперкам", "Шахед", "Гербер" та "Ланцет". До цього найбільшими збитими апаратами були "Мерлін" та "Форпост".

"З понад 1500 збитих Птахами протягом війни орланів, зал, суперкамів,шахедів, гербер та ланцетів, найбільшими були Мерлін та Форпост. ОРІОН залишався на короночку. Ту го маш. Команда Топота 414 обр. Гарна робота, Козаки", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, 27 липня СБУ опублікувала відео своєї роботи з ліквідації російських безпілотників в українському небі. У кадрі вперше показано підрив російського розвідувально-ударного дрона "Орион" у повітрі.

Також Фокус повідомляв, що на Камчатці військово-морський флот Росії запустив новий "Центр управління безпілотниками", який координує роботу розвідувально-ударних дронів "Форпост" і "Орион".Головна функція цього центру — збір та обробка даних, отриманих від безпілотників, для спостереження за територіями, посилення безпеки Північного морського шляху та охорони стратегічної бази атомних підводних човнів.

Раніше, 28 травня, українські далекобійні дрони атакували завод "Кронштадт" у Дубні Московської області, що спричинило потужну пожежу в одному з цехів. Удар по цьому військовому підприємству має особливе значення, адже там виробляють безпілотники "Орион" та сучасні ракети С-8000 "Бандероль".