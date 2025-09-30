ВС РФ оккупировали населенный пункт в Донецкой области и имели продвижение возле нескольких, — DeepState (карта)
Российская армия захватила село Полтавка в Донецкой области, а также имела продвижение в Донецкой области и в Запорожской области.
Также враг продвинулся на территории Серебрянского лесничества. Об этом сообщили в Telegram-канале аналитики проекта DeepState в вечерней сводке 29 сентября.
"Враг оккупировал Полтавку, а также продвинулся вблизи Новоивановки, Полтавки и в Серебрянском лесничестве", — говорится в сообщении.
Полтавка — населенный пункт в Константиновском районе Донецкой области, расположенный к юго-западу от Константиновки. Соответствующие изменения можно увидеть на карте боевых действий DeepState.
Также российская армия в Донецкой области продвинулась вблизи только что оккупированной Полтавки, а также в Серебрянском лесничестве.
В Запорожской области российская армия имела успехи в районе населенного пункта Новоивановка Гуляйпольского района. О продвижении россиян в этом районе аналитики также сообщали в утренней сводке 29 сентября.
Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ
По данным Генштаба ВСУ, изложенным в вечерней сводке 29 сентября, враг активен на Покровском и Новопавловском направлениях. На Покровском направлении россияне за прошедшие сутки совершили 35 штурмовых и наступательных действий в районе 13 населенных пунктов и в направлении 2.
На Новопавловском направлении ВС РФ пытались осуществили 24 атаки, которые Силам обороны удалось остановить.
По меньшей мере 12 атак враг также осуществил на Лиманском направлении и 11 раз предпринимал попытки вклиниться в оборону на Торецком направлении.
Напомним, 29 сентября аналитики DeepState сообщали, что российская армия расширила "серую зону" в Покровске на 700 метров.
Также 26 сентября аналитики DeepState информировали, что ВС РФ не оставляют попыток захватить Купянск и накопили определенные силы для штурмов.