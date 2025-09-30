ЗС РФ окупували населений пункт на Донеччині і мали просування біля кількох, — DeepState (мапа)

Російська армія захопила село Полтавка у Донецькій області, а також мала просування на Донеччині та у Запорізькій області.

Також ворог просунувся на території Серебрянського лісництва. Про це повідомили у Telegram-каналі аналітики проєкту DeepState у вечірньому зведенні 29 вересня.

"Ворог окупував Полтавку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Полтавки і в Серебрянському лісництві", — йдеться у повідомленні.

Полтавка — населений пункт у Костянтинівському районі Донеччини, розташований на південний захід від Костянтинівки. Відповідні зміни можна побачити на мапі бойових дій DeepState.

Скриншот | ворог окупував Полтавку на Донеччині

Також російська армія на Донеччині просунулася поблизу щойно окупованої Полтавки, а також в Серебрянському лісництві.

Скриншот | ворог просунувся у Серебрянському лісництві

У Запорізькій області російська армія мала успіхи у районі населеного пункту Новоіванівка Гуляйпільського району. Про просування росіян у цьому районі аналітики також повідомляли у ранковому зведенні 29 вересня.

Скриншот | ворог просунувся біля Новоіванівки

Ситуація на фронті: що кажуть у Генштабі ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, викладеними у вечірньому зведенні 29 вересня, ворог найактивніший на Покровському та Новопавлівському напрямках. На Покровському напрямку росіяни упродовж минулої доби здійснили 35 штурмових та наступальних дій у районі 13 населених пунктів та у напрямку 2.

На Новопавлівському напрямку ЗС РФ намагалися здійснили 24 атаки, які Силам оборони вдалося зупинити.

Щонайменше 12 атак ворог також здійснив на Лиманському напрямку й 11 разів робив спроби вклинитися в оборону на Торецькому напрямку.

Нагадаємо, 29 вересня аналітики DeepState повідомляли, що російська армія розширила "сіру зону" у Покровську на 700 метрів.

Також 26 вересня аналітики DeepState інформували, що ЗС РФ не полишають спроб захопити Куп'янськ і накопичили певні сили для штурмів.