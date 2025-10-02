ВСУ зачистили село в Донецкой области и отбросили противника возле двух пунктов, — DeepState (карта)

Украинские военные зачистили Новое Шахово от российских захватчиков, а также отбросили противника в районе двух населенных пунктов в Донецкой области.

Зато российская армия имела успехи в районе двух населенных пунктов в Запорожской области. Об изменениях на карте боевых действий рассказали аналитики проекта DeepState вечером 1 октября.

"Силы обороны Украины зачистили Новое Шахово и отбросили противника вблизи Никаноровки и Золотого Колодезя", — говорится в сообщении.

Новое Шахово — населенный пункт в Добропольском районе Донецкой области. Соответствующие изменения можно увидеть на карте боевых действий.

Скриншот карты DeepState | ВСУ зачистили Новое Шахово

Также украинские защитники имели успехи в районе сел Никаноровка и Золотой Колодец в Покровском районе. Населенные пункты расположены к югу и западу от зачищенного Нового Шахового соответственно.

Скриншот карты DeepState | ВСУ отбросили ВС РФ возле Никаноровки Скриншот карты DeepState | ВСУ отбросили ВС РФ возле Золотого Колодца

Российская армия взамен продвинулась в районе села Новоивановка и в селе Полтавка Гуляйпольского района Запорожской области. Соответствующие изменения в регионе аналитики отобразили на карте боевых действий.

Скриншот карты DeepState | ВС РФ продвинулись возле Новоивановки Скриншот карты DeepState | ВС РФ продвинулись в Полтавке

Ситуация на линии фронта: что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ за 1 октября говорится, что больше всего наступательных и штурмовых действий враг совершил на Покровском направлении. Здесь россияне в целом осуществили 32 наступательные и штурмовые действия в районе 18 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении ВС РФ Силы обороны остановили 14 вражеских атак в районе 8 населенных пунктов.

На Лиманском направлении россияне совершили всего 11 атак за минувшие сутки.

Напомним, 1 октября аналитики DeepState сообщали, что темпы оккупации российской армией украинской территории упали почти вдвое.

Также 1 октября аналитики DeepState рассказали, что ВС РФ расползаются по территории Днепропетровской области: враг прорвался на 1 километр и выровнял линию боев на нескольких отрезках.