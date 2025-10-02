ЗСУ зачистили село на Донеччині і відкинули противника біля двох пунктів, — DeepState (мапа)

Українські військові зачистили Нове Шахове від російських загарбників, а також відкинули противника у районі двох населених пунктів у Донецькій області.

Натомість російська армія мала успіхи у районі двох населених пунктів у Запорізькій області. Про зміни на карті бойових дій розповіли аналітики проєкту DeepState увечері 1 жовтня.

"Сили оборони України зачистили Нове Шахове та відкинули противника поблизу Никанорівки та Золотого Колодязя", — йдеться у повідомленні.

Нове Шахове — населений пункт у Добропільському районі Донеччини. Відповідні зміни можна побачити на мапі бойових дій.

Також українські захисники мали успіхи у районі сіл Никанорівка та Золотий Колодязь у Покровському районі. Населені пункти розташовані на південь та захід від зачищеного Нового Шахового відповідно.

Російська армія натомість просунулася у районі села Новоіванівка та у селі Полтавка Гуляйпільського району Запорізької області. Відповідні зміни у регіоні аналітики відобрази на карті бойових дій.

Ситуація на лінії фронту: що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 1 жовтня йдеться, що найбільше наступальних та штурмових дій ворог здійснив на Покровському напрямку. Тут росіяни загалом здійснили 32 наступальні та штурмові дії у районі 18 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку ЗС РФ Сили оборони зупинили 14 ворожих атак у районі 8 населених пунктів.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили загалом 11 атак за минулу добу.

Нагадаємо, 1 жовтня аналітики DeepState повідомляли, що темпи окупації російською армією української території впали майже вдвічі.

Також 1 жовтня аналітики DeepState розповіли, що ЗС РФ розповзаються по території Дніпропетровської області: ворог прорвався на 1 кілометр та вирівняв лінію боїв на кількох відтинках.