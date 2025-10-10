FPV-коптеры или FPV-крылья: какие дроны ВСУ больше всего пугают ВС РФ, — Forbes

Вооруженные силы Украины используют против Российской Федерации дроны двух типов — коптеры, которые поднимаются вверх благодаря пропеллерам, и "крылья", которые держатся в воздухе благодаря потоку воздуха. Аналитики Forbes объяснили, какую опасность для россиян несут оба типа беспилотников, поскольку в одних случаях лучше бить "коптерами", а в других — "самолетами".

Распространенность дронов на фронте отличается от ситуации в гражданской авиации, говорится в статье Forbes. Устройства, которые поднимаются благодаря пропеллерам, тратят для этого много топлива, а пилоту сложно управлять тяжелой машиной. Этих проблем нет у самолетов, поэтому в гражданской авиации преобладают именно они. Между тем на российско-украинской войне — засилье FPV-дронов с пропеллерами, пояснило медиа.

Аналитики уточнили, что преимущество коптеров — малый вес и легкость управления оператором, и поэтому их активно применяют для ударов по военной технике РФ на линии огня и в глубоком тылу. В то же время используются преимущества "крыльев" — сравнительно меньший расход энергии, поскольку полету помогает аэродинамика. Поэтому их назначение — дальнобойные удары вглубь фронта или по российской территории, в результате чего "не остается безопасного пространства для россиян".

"Дальность полета, скорость и грузоподъемность. Это фундаментальные преимущества, которые делают FPV с фиксированным крылом стратегически ценными, несмотря на их эксплуатационную сложность", — привело медиа слова командира подразделения беспилотников "Тайфун" НГУ с позывным "Майкл".

Дроны ВСУ — детали

В статье уточнили специфику использования беспилотников ВСУ разных типов и описали тактику их применения:

FPV-коптеры бьют по танкам, грузовикам, артиллерии и пехоте. Forbes назвало такие беспилотники "королями джунглей";

дроны самолетного типа ("крылья") опасны для средств ПВО, вертолетов и тому подобное. В качестве примера приводят уничтожение двух Ми-8 и буксира БУК-2190 в оккупированном Крыму. Кроме того, их применяют для ударов вглубь российской территории для подрыва складов боеприпасов и горючего.

Forbes назвало некоторые модели дронов ВСУ с фиксированным крылом, которые бьют по военным целям ВС РФ: Darts (1200 долл., размах крыльев 2 м, несет 3,5 кг взрывчатки на 85 км), "Молния" (1 000 долл., 7 кг взрывчатки на 40 км), X-WING (10 тыс. евро, на 40 км), "Булава" (на 90 км), разведчик Hornet XR (около 30 км).

"При условии хорошей разведки эти беспилотники могут угрожать целям далеко в тылу противника, не оставляя безопасных укрытий для ракет, артиллерии или средств ПВО. Именно сочетание ударных беспилотников дальнего действия с разведкой на дальние расстояния делает их такими эффективными", — подытоживается в статье Forbes.

Отметим, Фокус писал о роботе дронов ВСУ на фронте. Например, весной 2025 года три беспилотника выследили и уничтожили зенитное подразделение ВС РФ, которое пыталось убежать по полям, но не смогло.

Напоминаем, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди рассказал об итогах ударов по РФ дальнобойных дронов ВСУ. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский уточнил, по какой цели отработала ракета "Фламинго", которая, вероятно, действовала в паре с ракетой "Нептун".