FPV-коптери чи FPV-крила: які дрони ЗСУ найбільше лякають ЗС РФ, — Forbes

Збройні сили України використовують проти Російської Федерації дрони двох типів — коптери, які підіймаються вгору завдяки пропелерам, та "крила", які тримаються у повітрі завдяки потоку повітря. Аналітики Forbes пояснили, яку небезпеку для росіян несуть обидва типи безпілотників, оскільки в одних випадках краще бити "коптерами", а в інших — "літаками".

Поширеність дронів на фронті відрізняється від ситуації у цивільній авіації, ідеться у статті Forbes. Пристрої, які підіймаються завдяки пропелерам, витрачають для цього багато палива, а пілоту складно керувати важкою машиною. Цих проблем немає у літаків, тому цивільній авіації переважають саме вони. Тим часом на російсько-українській війні — засилля FPV-дронів з пропелерами, пояснило медіа.

Аналітики уточнили, що перевага коптерів — мала вага і легкість керування оператором, і тому їх активно застосовують для ударів по військовій техніці РФ на лінії вогню та в глибокому тилу. Водночас використовуються переваги "крил" — порівняно менша витрата енергії, оскільки польоту допомагає аеродинаміка. Тому їхнє призначення — далекобійні удари вглиб фронту або по російській території, внаслідок чого "не залишається безпечного простору для росіян".

"Дальність польоту, швидкість і вантажопідйомність. Це фундаментальні переваги, які роблять FPV з фіксованим крилом стратегічно цінними, попри їхню експлуатаційну складність", — навело медіа слова командира підрозділу безпілотників "Тайфун" НГУ з позивним "Майкл".

Дрони ЗСУ — деталі

У статті уточнили специфіку використання безпілотників ЗСУ різних типів і уточнили тактику їхнього застосування:

FPV-коптери б'ють по танках, вантажівках, артилерії та піхоті. Forbes назвало такі безпілотники "королями джунглів";

дрони літакового типу ("крила") небезпечні для засобів ППО, гелікоптерів тощо. У якості прикладу наводять знищення двох Мі-8 та буксиру БУК-2190 в окупованому Криму. Крім того, їх застосовують для ударів вглиб російської території для підриву складів боєприпасів та пального.

Forbes назвало деякі моделі дронів ЗСУ з фіксованим крилом, які б'ють по військових цілях ЗС РФ: Darts (1200 дол., розмах крил 2 м, несе 3,5 кг вибухівки на 85 км), "Блискавка" (1 000 дол., 7 кг вибухівки на 40 км), X-WING (10 тис. євро, на 40 км), "Булава" (на 90 км), розвідник Hornet XR (близько 30 км).

"За умови гарної розвідки ці безпілотники можуть загрожувати цілям далеко в тилу противника, не залишаючи безпечних укриттів для ракет, артилерії чи засобів ППО. Саме поєднання ударних безпілотників дальньої дії з розвідкою на далекі відстані робить їх такими ефективними", — підсумовується у статті Forbes.

Зазначимо, Фокус писав про роботів дронів ЗСУ на фронті. Наприклад, весною 2025 року три безпілотники вистежили та знищити зенітний підрозділ ЗС РФ, який намагався втекти полями, але не зміг.

Нагадуємо, командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді розповів про підсумки ударів по РФ далекобійних дронів ЗСУ. Тим часом президент України Володимир Зеленський уточнив, по якій цілі відпрацювала ракета "Фламінго", яка, ймовірно, діяла у парі з ракетою "Нептун".