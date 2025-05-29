Підірвали три ЗРК: дроноводи ЗСУ знищили зенітний підрозділ РФ, який тікав полями (відео)

Збройні сили Російської Федерації через удар дронів Збройних сил України втратили цілий зенітний підрозділ. Спершу зенітки вистежив розвідувальний безпілотник Shark, а коли вони почали тікати, їх один за одним підірвали дронами та іншими засобами ураження, розповіли українські військові. Сумарна вартість знищеного майна — близько 44 мільйонів доларів.

Related video

Про удари дронів ЗСУ по зенітках ЗС РФ бійці підрозділу Shadow написали в Telegram-каналі.

Допис про вдале відпрацювання з'явився увечері 28 травня. Подія відбулась завдяки дрону Shark, який посеред поля виявив відразу чотири цілі. Три з них — зенітно-ракетні комплекси: два ЗРК "Бук" (по 10 млн дол. кожен) та один ЗРК "Тор" (близько 24 млн дол.). Четвертий — мікроавтобус УАЗ ("буханка") з мобільною групою ЗС РФ. Спершу усі чотири об'єкти спокійно стояли посеред поля, доки не помітили український безпілотник. У якийсь момент ЗРК та "буханка" починаються тікати з місця дислокації, вказано на відео. Після цього російська військова техніка починає вибухати завдяки роботі Сил оборони. Тим часом Shark зафіксував точки влучання, дим та вогонь після вибуху та феєрверк після особливо яскравого удару.

Бійці Shadow написали, що передали координати цілі іншим підрозділам ЗСУ. В результат ЗРК "Тор" та "Бук" підірвали "дружні сили": який засіб ураження використали, не уточнюється. Ще один ЗРК "Бук" підірвали дрони 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів: саме це влучання нагадує феєрверк. УАЗ, у якому могло поміститись до 10 осіб живої сили, також задимівся після влучання БпЛА 14 ОП БпАК ЗСУ.

Підрозділ Shadow не вказав, на якому саме відтинку фронту вдалось знешкодити зенітний підрозділ ЗС РФ.

Удари дронів ЗСУ — деталі

Зазначимо, 15 травня у соцмережах показали наслідки удару дронів ЗСУ по ЗРК "Тор" ЗС РФ, який дислокувався у районі Каховки на окупованій частині Херсонської області. Зенітний комплекс підірвали безпілотником, який прилетів з правого берега Дніпра. На відео бачимо повністю потрощену машину: пошкоджений корпус, покручені гусениці, уламки апаратури, які розкидали навколо.

Днем раніше, 14 травня, громадський активіст Сергій Стерненко опублікував кадри ударів дронів ЗСУ по росіянах в Курській області. Безпілотники полювали за окремими солдатами ЗС РФ: відшукували бліндажі, заглядали під дерева, вистежували в полі. Крім живої сили, вдалось підірвати кілька мотоциклів та пристосування, яке Стерненко назвав "тачанкою".

Нагадуємо, 22 травня росЗМІ Astra розповіло про удар дронів ЗСУ по заводу "Сплав", розташованому в Тулі. 28 травня стався ще один масований наліт дронів, під час якого було гучно у технопарку "Елма", який складає безпілотники для ЗС РФ.