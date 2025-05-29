Взорвали три ЗРК: дроны ВСУ уничтожили зенитный подразделение РФ, бежавшее полями (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации из-за удара дронов Вооруженных сил Украины потеряли целое зенитное подразделение. Сначала зенитки выследил разведывательный беспилотник Shark. Когда они уезжали, то их один за другим взорвали дронами и другими средствами поражения, рассказали украинские военные. Суммарная стоимость уничтоженного имущества — около 44 миллионов долларов.

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Об ударах дронов ВСУ по зениткам ВС РФ бойцы подразделения Shadow написали в Telegram-канале.

Сообщение об удачной отработке появилось вечером 28 мая. Событие произошло благодаря дрону Shark, который посреди поля обнаружил сразу четыре цели. Три из них — зенитно-ракетные комплексы: два ЗРК "Бук" (по 10 млн долл. каждый) и один ЗРК "Тор" (около 24 млн долл.). Четвертый — микроавтобус УАЗ ("буханка") с мобильной группой ВС РФ. Сначала все четыре объекта спокойно стояли посреди поля, пока не заметили украинский беспилотник. В какой-то момент ЗРК и "буханка" бегут с места дислокации, указано на видео. После этого российская военная техника начинает взрываться благодаря работе Сил обороны. Между тем Shark зафиксировал точки попадания, дым и огонь после взрыва и фейерверк после особенно яркого удара.

Бойцы Shadow написали, что передали координаты цели другим подразделениям ВСУ. В результат ЗРК "Тор" и "Бук" взорвали "дружественные силы": какое средство поражения использовали, не уточняется. Еще один ЗРК "Бук" взорвали дроны 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов: именно это попадание напоминает фейерверк. УАЗ, в котором могло поместиться до 10 человек живой силы, также задымился после попадания БпЛА 14 ОП БпАК ВСУ.

Подразделение Shadow не указало, на каком именно отрезке фронта удалось обезвредить зенитное подразделение ВС РФ.

Удары дронов ВСУ — детали

Отметим, 15 мая в соцсетях показали последствия удара дронов ВСУ по ЗРК "Тор" ВС РФ, который дислоцировался в районе Каховки на оккупированной части Херсонской области. Зенитный комплекс взорвали беспилотником, который прилетел с правого берега Днепра. На видео видим полностью разбитую машину: поврежденный корпус, покрученные гусеницы, обломки аппаратуры, которые разбросали вокруг.

Днем ранее, 14 мая, общественный активист Сергей Стерненко опубликовал кадры ударов дронов ВСУ по россиянам в Курской области. Беспилотники охотились за отдельными солдатами ВС РФ: отыскивали блиндажи, заглядывали под деревья, выслеживали в поле. Кроме живой силы, удалось взорвать несколько мотоциклов и приспособление, которое Стерненко назвал "тачанкой".

Напоминаем, 22 мая росСМИ Astra рассказало об ударе дронов ВСУ по заводу "Сплав", расположенному в Туле. 28 мая произошел еще один массированный налет дронов, во время которого было шумно в технопарке "Элма", который собирает беспилотники для ВС РФ.