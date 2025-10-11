Удар беспилотниками по Черниговщине: погибли двое энергетиков, еще 3 ранены (фото)

На Черниговщине возросло количество погибших в результате атаки российского беспилотника по автомобилям энергетиков. В больнице скончался один из тяжелораненых работников.

Вечером 10 октября на территории Семеновской громады вражеский дрон попал в служебный транспорт энергетической компании, после чего авто загорелось. Во время ликвидации последствий повторный удар повредил еще один автомобиль предприятия, сообщает председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

На месте погиб один работник, четверо получили ранения. Впоследствии один из них скончался в больнице.

Под обстрел также попала местная пожарная команда, которая прибыла на помощь. Кроме этого, за сутки зафиксированы атаки беспилотников по гражданским объектам в Нежинском и Новгород-Северском районах: повреждено админздание и производственный цех, где возник пожар.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

РФ атаковала Украину беспилотниками

В результате атаки в ночь 11 октября взрывы раздавались в Одессе и Черниговской области. В Одессе у части жителей исчезла электроэнергия.

Напомним, в Запорожье россияне убили ребенка, чей отец недавно вернулся из плена РФ. Соседка рассказала, что его достали из-под обломков разрушенного дома. Семилетний мальчик был еще жив, но спасти его не удалось.

10 октября Кличко предупредил киевлян о новых ударах. Он отметил важность создания запасов воды, продуктов, аптечек, а также заряженных автономных устройств и теплых вещей.