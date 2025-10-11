Удар безпілотниками по Чернігівщині: загинули двоє енергетиків, ще 3 поранені (фото)

На Чернігівщині зросла кількість загиблих унаслідок атаки російського безпілотника по автомобілях енергетиків. У лікарні помер один із важкопоранених працівників.

Ввечері 10 жовтня на території Семенівської громади ворожий дрон влучив у службовий транспорт енергетичної компанії, після чого авто зайнялося. Під час ліквідації наслідків повторний удар пошкодив ще один автомобіль підприємства, повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

На місці загинув один працівник, четверо отримали поранення. Згодом один із них помер у лікарні.

Під обстріл також потрапила місцева пожежна команда, яка прибула на допомогу. Окрім цього, за добу зафіксовані атаки безпілотників по цивільних об’єктах у Ніжинському та Новгород-Сіверському районах: пошкоджено адмінбудівлю та виробничий цех, де виникла пожежа.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

РФ атакувала Україну безпілотниками

Внаслідок атаки у ніч 11 жовтня вибухи лунали в Одесі та Чернігівській області. В Одесі в частини мешканців зникла електроенергія.

Нагадаємо, у Запоріжжі росіяни вбили дитину, чий батько нещодавно повернувся із полону РФ. Сусідка розповіла, що її дістали з-під уламків зруйнованого будинку. Семирічний хлопчик був ще живий, але урятувати його не вдалось.

10 жовтня Кличко попередив киян про нові удари. Він наголосив на важливості створення запасів води, продуктів, аптечок, а також заряджених автономних пристроїв та теплих речей.