ВСУ продвинулись более чем на 3 километра на Запорожском направлении, — Зеленский (карта)

Силы обороны Украины продвинулись вблизи Орехова в Запорожской области, а также продолжают контратаковать на Донецком направлении.

Related video

Сейчас украинские военные проводят наступательные действия на нескольких направлениях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения 12 октября.

Карта боевых действий Фото: Deep State Карта боевых действий Фото: Deep State

По словам президента, ВСУ контратакуют в районе Доброполья Донецкой области, а также продвинулись более чем на три километра на Запорожском направлении, вблизи Орехова.

Важно

ВС РФ атакуют в Купянске и под Запорожьем: где продвигаются российские войска (карта)

"Спасибо воинам 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го штурмового полка и другим нашим подразделениям, которые были задействованы", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что ударами с воздуха ВС РФ пытаются компенсировать отсутствие желаемых результатов на земле. В частности речь идет о планах, которые россияне ставили себе на весну и лето этого года.

Напомним, украинские бойцы недавно вернули позиции у Кондратовки и Андреевки на Сумщине и у Малой Токмачки в Запорожье.

Фокус также сообщал, что российская армия оккупировала село Малиевка, расположенное в Синельковском районе Днепропетровской области.