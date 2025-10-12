ЗСУ просунулися більш ніж на 3 кілометри на Запорізькому напрямку, — Зеленський (карта)

Сили оборони України просунулися поблизу Оріхова в Запорізькі області, а також продовжують контратакувати на Донецькому напрямку.

Related video

Наразі українські військові проводять наступальні дії на кількох напрямках. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 12 жовтня.

Карта бойових дій Фото: Deep State Карта бойових дій Фото: Deep State

За словами президента, ЗСУ контратакують в районі Добропілля Донецької області, а також просунулися більш ніж на три кілометри на Запорізькому напрямку, поблизу Оріхова.

Важливо

ЗС РФ атакують у Куп'янську та під Запоріжжям: де просуваються російські війська (карта)

"Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го штурмового полку та іншим нашим підрозділам, які були задіяні", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що ударами з повітря ЗС РФ намагаються компенсувати відсутність бажаних результатів на землі. Зокрема йдеться про плани, які росіяни ставили собі на весну та літо цього року.

Нагадаємо, українські бійці нещодавно повернули позиції біля Кіндратівки та Андріївки на Сумщині та біля Малої Токмачки на Запоріжжі.

Фокус також повідомляв, що російська армія окупувала село Маліївка, що розташоване у Синельківському районі Дніпропетровської області.