Пять сценариев развития войны в Украине: каковы шансы, что Трамп уговорит Путина, — El Mundo

Российская Федерация более 1 300 дней продолжает войну в Украине, продолжительность которой превысила большинство горячих конфликтов 20 века, написали аналитики испанского медиа. По поводу прекращения войны контактируют президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин. Как дальше будут развиваться события, в зависимости от позиций Москвы, Вашингтона, Киева?

В течение более трех лет ситуация менялась от появления российских войск в Киев, до контрнаступления украинцев, потери Авдеевки и дальнобойных ударов вглубь РФ, отмечается в статье El Mundo. По состоянию на осень 2025 года Путин пытается "лестью" повлиять на Трампа, а Трамп надеется уговорить Кремль прекратить войну. Они обмениваются разными тезисами, но в итоге аналитики выделили пять вариантов развития событий, причем два из них ведут к миру, но с разных сторон.

Завершение войны — пять сценариев

В статье объясняется, что и ВСУ, и ВС РФ истощены почти четырехлетней войной. К Трампу, похоже, только сейчас пришло осознание, что Путин не желает идти ни на какие уступки и хочет "выиграть время". Аналитики озвучили варианты, которые возможны накануне четвертой зимы российско-украинской войны.

Трамп навязывает Путину "ненадежный мир". Указывается, что Белый дом будет давить на Кремль, упоминая, среди прочего, о "мире через силу". Аналитики не объясняют, каким именно способом, но есть вероятность, что на главу Кремля надавят и он все же приостановит стрельбу. Приостановка войны возможно, но на очень короткий период. Вероятность сценария 1 — низкая. Война разрастается и распространяется на страны-члены НАТО, которые соседствуют с РФ. Предполагают, что Кремль может решиться напасть на страны Балтии и Польши, продолжатся гибридные атаки. В какой-то момент может произойти прямое столкновение с НАТО, к которому альянс уже начал готовиться. Война продолжается в 2026 году без каких-либо изменений. В этом варианте действия Трампа не приводят к остановке войны. Путин не соглашается на предложения Вашингтона и получает помощь Китая. Украина продолжает держаться с помощью Европы. Война будет идти дальше без изменений. Сценарий 3 — самый вероятный, считают аналитики. Путин садится за стол переговоров, поскольку состояние экономики РФ сильно ухудшается. В этом сценарии обратили внимание на проблемы с нефтяными доходами Кремля и на то, что в 2025 ВВП вырос всего лишь на 0,6% (в 2024 — на 4,3%). Постепенно нарастают экономические проблемы, население беднеет и, чтобы не произошло краха, Кремль соглашается на мир. Украина капитулирует, поскольку партнеры прекращают помощь. Среди угроз — приход к власти в ЕС пророссийских политиков, которые бросают украинцев на произвол судьбы. Впрочем, пока европейцы и США поддерживают украинцев и это, вероятно, свидетельствует об отдаленности пятого сценария. Среди прочего, вспоминают о ежегодном выделении 95 млрд евро на поддержку бюджета и десятки миллиардов на перевооружение. Также есть планы использования замороженных активов РФ.

"Все это, вместе с планами использования замороженных российских активов, поддерживает устойчивость украинского государства и армии, пока война продолжается поддерживает устойчивость украинского государства и армии, пока война продолжается", — подытожило El Mundo последний вариант развития событий.

Отметим, в четверг 16 октября Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Разговор состоялся за несколько часов до встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл в ожидании оружия США и, как надеются, ракет "Томагавк". По итогам разговора Трамп согласился на встречу с Путиным в Будапеште: это будет второй личный контакт политиков после Анкориджа (Аляска), который завершился ничем.

Напоминаем, медиа The Financial Times рассказало детали о встрече Трампа и Путина на Аляске и о впечатлениях главы Белого дома, который выслушал очередную лекцию о "печенегах".