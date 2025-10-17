П'ять сценаріїв розвитку війни в Україні: які шанси, що Трамп умовить Путіна, — El Mundo

Російська Федерація понад 1 300 днів продовжує війну в Україні, тривалість якої перевищила більшість гарячих конфліктів 20 століття, написали аналітики іспанського медіа. Щодо припинення війни контактують президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін. Як далі розвиватимуться події, залежно від позицій Москви, Вашингтона, Києва?

Протягом понад трьох років ситуація змінювалась від появи російських військ до Києва, до контрнаступу українців, втрати Авдіївки та далекобійних ударів вглиб РФ, зауважується у статті El Mundo. Станом на осінь 2025 року Путін намагається "лестощами" вплинути на Трампа, а Трамп сподівається вмовити Кремль припинити війну. Вони обмінюються різними тезами, але в підсумку аналітики виділили п'ять варіантів розвитку подій, причому два з них ведуть до миру, але з різних сторін.

Завершення війни — п'ять сценаріїв

У статті пояснюється, що і ЗСУ, і ЗС РФ виснажені майже чотирирічною війною, а до Трампа, схоже, лише зараз прийшло усвідомлення, що Путін не бажає іти на жодні поступки й хоче "виграти час". Аналітики озвучили варіанти, які можливі напередодні четвертої зими російсько-української війни.

Трамп нав'язує Путіну "ненадійний мир". Вказується, що Білий дім тиснутиме на Кремль, згадуючи, зокрема, про "мир через силу". Аналітики не пояснюють, яким саме способом, але є ймовірність, що на главу Кремля натиснуть і він все ж таки призупинить стрілянину. Припинення війни можливе, але на дуже короткий період. Ймовірність сценарію 1 — низька. Війна розростається та поширюється на країни-члени НАТО, які сусідять з РФ. Припускають, що Кремль може наважитись напасти на країни Балтії та Польщі, продовжаться гібридні атаки. В якийсь момент може статись пряме зіткнення з НАТО, до якого альянс вже почав готуватись. Війна продовжується у 2026 році без будь-яких змін. У цьому варіанті дії Трампа не призводять до зупинення війни. Путін не погоджується на пропозиції Вашингтона та отримує допомогу Китаю. Україна продовжує триматись за допомогою Європи. Війна ітиме далі без змін. Сценарій 3 — найімовірніший, вважають аналітики. Путін сідає за стіл переговорів, оскільки стан економіки РФ сильно погіршується. У цьому сценарії звернули увагу на проблеми з нафтовими доходами Кремля і на те, що у 2025 ВВП зріс всього лиш на 0,6% (у 2024 — на 4,3%). Поступово наростають економічні проблеми, населення біднішає і, щоб не сталось краху, Кремль погоджується на мир. Україна капітулює, оскільки партнери припиняють допомогу. Серед загроз — прихід до влади у ЄС проросійських політиків, які кидають українців напризволяще. Втім, поки що європейці та США підтримують українців і це, ймовірно, свідчить про віддаленість п'ятого сценарію. Зокрема, згадують про щорічне виділення 95 млрд євро на підтримку бюджету та десятки мільярдів на переозброєння. Також є плани використання заморожених активів РФ.

"Все це, разом із планами використання заморожених російських активів, підтримує стійкість української держави та армії, поки війна триває", — підсумувало El Mundo останній варіант розвитку подій.

Зазначимо, у четвер, 16 жовтня, Дональд Трамп провів телефонні переговори з Володимиром Путіним. Розмова відбулась за кілька годин до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який прибув в очікуванні зброї США та, як сподіваються, ракет "Томагавк". За підсумками розмови Трамп погодився на зустріч з Путіним у Будапешті: це буде другий особистий контакт політиків після Анкориджа (Аляска), який завершився нічим.

