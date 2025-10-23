Украина не получит 100 истребителей Gripen во время войны: что мешает, — эксперт (видео)

Швеция и Украина подписали меморандум о партии самолетов Gripen, но это означает, что компания SAAB начнет выполнять заказ и вскоре предоставит эти истребители, пояснил военный эксперт. Проблема заключается в том, что меморандум это не контракт, и в том, что шведские самолеты являются слишком дорогими для украинского бюджета.

Договоренности между Швецией и Украиной, о которых стало известно 22 октября, это на самом деле попытка "застолбить место" для поставок Gripen, которые состоятся только после завершения войны, сказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире медиа NV. Кроме того, проблема заключается в том, что истребителей по состоянию на сегодня не существует, поэтому они не появляются на поле боя. Кроме технологических и экономических проблем с самолетами, есть еще и политические, пояснил он.

Самолеты Gripen — Жирохов об истребителях

Жирохов ответил на вопрос журналистки, которая интересовалась, какими будут последствия появления самолетов Gripen для Украины. Эксперт озвучил препятствия, которые помешают получению истребителей, и подытожил, что, как минимум, пока идет война, их не будет.

Какие есть проблемы с предоставлением самолетов Gripen:

Речь идет не о контракте на производство самолетов, а о предварительных договоренностях. Согласно данным шведских медиа, Украина получит истребители после войны. Кроме того, их "физически нет", потому что их еще не собрали, уточнил Жирохов. Gripen — один из самых дорогих самолетов в мире. Другие государства, которые заказывали их у SAAB, использовали систему лизинга (кроме Швеции). У Украины "нет таких денег", сказал эксперт. Могут возникнуть дополнительные проблемы с другими западными партнерами, которые заинтересованы в продвижении собственных продуктов. В частности, вследствие сопротивления Франции Украина получила Mirage 2000, а из-за решения США — F-16. Спикер уточнил, что из-за политических соображений партнеров два года назад Украине "пришлось забыть" о Gripen.

В итоге Жирохов подтвердил хорошее качество Gripen, но все же объяснил, что закупка упирается в ограниченность средств Украины.

"В целом это неплохой выбор, но все упирается в финансы. 100, а тем более 150 самолетов — это неподъемная сумма для украинского бюджета", — сказал он.

Кроме того, эксперт рассмотрел возможность покупки самолетов за деньги партнеров или за замороженные активы РФ. По его словам, и эти варианты не подходят, потому что во время войны истребители не будут передавать, а после войны российские деньги пойдут на восстановление Украины, а не на нужды армии.

"Это возможно только после войны. Когда боевые действия завершатся или будут приостановлены, начнутся исключительно экономические и политические процессы. Тогда средства, в том числе замороженные российские активы, Европа может направить на восстановление, а не на закупку оружия", — подытожил Жирохов.

Самолеты Gripen — детали

Отметим, 22 октября Фокус сообщил о возможности получения 100-120 самолетов Gripen, о которых договорились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции. Шведские медиа писали, что, предварительно, пока идет речь о предоставлении старой версии — об около 10 ед. истребителей Gripen C/D. Между тем меморандум касается новейших Gripen E/F. Компания SAAN, по оценкам аналитиков в 2024 году, может производить около 24 самолетов в год (хотя и расширяет производство заводом в Бразилии на 14-15 ед.). При этом есть заказы из пол десятка стран, которые ранее заключили соответствующие контракты.

На портале Defense Express тем временем установили ориентировочную стоимость JAS 39 Gripen E/F — 138,25-145,8 млн долл. Подсчеты показывают, что партия 100 истребителей обойдется Украине в сумму от 13,8 до 14,5 млрд долл.

Напоминаем, 23 октября представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему поставки самолетов Gripen — это длительная и сложная процедура.