Україна не отримає 100 винищувачів Gripen під час війни: що заважає, — експерт (відео)

Швеція та Україна підписали меморандум про партію літаків Gripen, але це означає, що компанія SAAB почне виконувати замовлення і незабаром надасть ці винищувачі, пояснив воєнний експерт. Проблема полягає у тому, що меморандум це не контракт і в тому, що шведські літаки є надто дорогими для українського бюджету.

Домовленості між Швецією та Україною, про які стало відомо 22 жовтня, це насправді спроба "застовбити місце" для постачань Gripen, яке відбудеться лише після завершення війни, сказав військовий експерт Михайло Жирохов у ефірі медіа NV. Крім того, проблема полягає в тому, що винищувачів станом на сьогодні не існує, тому вони не з'являються на полі бою. Крім технологічних та економічних проблем з літаками, є ще й політичні, пояснив він.

Літаки Gripen - Жирохов про винищувачі

Жирохов відповів на питання журналістки, яка цікавилась, якими будуть наслідки появи літаків Gripen для України. Експерт озвучив перешкоди, які завадять отриманню винищувачів, та підсумував, що як мінімум поки триває війна, їх не буде.

Які є проблеми з надання літаків Gripen:

Ідеться не про контракт на виробництво літаків, а попередні домовленості. Згідно з даними шведських медіа, Україна отримає винищувачі після війни. Крім того, їх "фізично немає", бо їх ще не склали, уточнив Жирохов. Gripen — один з найдорожчих літаків у світі. Інші держави, які замовляли їх у SAAB, використовували систему лізингу (крім Швеції). В України "немає таких грошей", сказав експерт. Можуть виникнути додаткові проблеми з іншими західними партнерами, які зацікавлені у просуванні власних продуктів. Зокрема, внаслідок опору Франції Україна отримала перш за все Mirage 2000, а через рішення США — F-16. Спікер уточнив, що через політичні міркування партнерів на два роки Україні "довелось забути" про Gripen.

В підсумку Жирохов підтвердив хорошу якість Gripen, але все ж пояснив, що закупівля впирається у обмеженість коштів України.

"Загалом це непоганий вибір, але все впирається у фінанси. 100, а тим більше 150 літаків — це непідйомна сума для українського бюджету", — сказав він.

Крім того, експерт розглянув можливість купівлі літаків за кошти партнерів або за заморожені активи РФ. З його слів, і ці варіанти не підходять, бо під час війни винищувачі не передаватимуть, а після війни російські гроші підуть на відбудову України, а не на потреби війська.

"Це можливо лише після війни. Коли бойові дії завершаться або будуть призупинені, почнуться виключно економічні й політичні процеси. Тоді кошти, зокрема заморожені російські активи, Європа може спрямувати на відбудову, а не на закупівлю зброї", — підсумував Жирохов.

Літаки Gripen — деталі

Зазначимо, 22 жовтня Фокус повідомив про можливість отримання 100–120 літаків Gripen, про які домовились президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції. Шведські медіа писали, що, попередньо, поки йдеться про надання старої версії — про приблизно 10 од. винищувачів Gripen C/D. Тим часом меморандум стосується новітніх Gripen E/F. Компанія SAAN, за оцінками аналітиків у 2024 році, може виготовляти приблизно 24 літаки на рік (хоч і розширює виробництво заводом у Бразилії на 14–15 од.). Водночас є замовлення з пів десятка країн, які раніше уклали відповідні контракти.

На порталі Defense Express тим часом встановили орієнтовну вартість JAS 39 Gripen E/F — 138,25–145,8 млн дол. Підрахунки показують, що партія 100 винищувачів обійдеться Україні в суму від 13,8 до 14,5 млрд дол.

Нагадуємо, 23 жовтня представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому постачання літаків Gripen — це тривала та складна процедура.