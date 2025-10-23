Запасы бронетехники РФ: есть ли у россиян танки и БМП для осеннего наступления, — офицер (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации имеют достаточно бронетехники различных типов, которые уже участвуют в наступлении осенью 2025 года. Кроме того, россияне будут использовать плохие погодные условия, поскольку это влияет на работу украинских дронов.

Российские подразделения активно штурмуют на Купянском направлении и при этом не чувствуется, что у них есть проблемы с танками и БМП, сказал командир 429-го отдельного полка БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью медиа "Фабрика новостей". По его словам, россияне активно давят на населенные пункты Лиман Первый и Песчаный, чтобы выйти на подступы к важной цели — к Купянску. В этом контексте командир опроверг информацию, что якобы у РФ заканчивается бронетехника. Как показывают российские штурмы, бронетехники достаточно — и новой, и старой.

Наступление РФ — Федоренко о Купянске и бронетехнике врага см. с 0:50

Федоренко добавил, что ВС РФ имеют возможность использовать различные виды бронемашин — и легкую "броню", и танки.

Відео дня

"Мы точно понимаем, что у врагов в "закромах" остается значительное количество легкобронированной, бронированной техники разного качества, разного сорта. Что-то у них есть новое, что производит российский военно-промышленный комплекс, что-то у них есть отреставрированное. Но бронированная техника есть", — подытожил офицер.

Военный описал новую тактику наступления РФ, связанную с запасами бронемашин и плохой погодой. По его словам, во время плохой погоды уменьшается эффективность использования дронов-бомберов и FPV-дронов, поскольку устройства плохо "видят" в туман. Поэтому россияне начали использовать это "окно возможностей": сажают в броню максимальное количество "расходного материала, то есть личного состава" и пытаются прорвать линию обороны, прозвучало на видео.

Чтобы справиться с этой проблемой, Федоренко отмечает важность артиллерии, которой плохая погода не мешает.

"Беспилотники теряют свою мощь на поле боя при неблагоприятных погодных условиях, а артиллерия продолжает держать свою мис на высоком уровне. Поэтому там, где немножко теряют беспилотники, добавляет артиллерия", — подытожил командир "Ахиллеса".

Бронетехника РФ — детали атак в октябре

Отметим, в октябре Фокус писал о нескольких случаях наступления РФ, в которых враг использовал большое количество бронетехники. Об одном из таких случаев рассказали бойцы 1 корпуса Нацгвардии, которые защищали позиции совместно с подразделениями ДШВ и Сил беспилотных систем. Россияне действовали возле Доброполья на Покровском направлении: 16 бронемашин различных типов атаковали в четырех точках возле населенного пункта Шахово. Для отражения атаки украинцы использовали мины, заграждения, дроны и артиллерию.

Другой случай произошел возле Малой Токмачки в Запорожской области. 21 октября россияне бросили вперед 26 бронемашин, которые были покрыты дополнительными пластами металла и тросами. Атака состоялась в 5-6 волн, а бойцы 118 бригады ВСУ отбивались FPV-дронами, дронами со сбросами, HIMARS, артиллерией.

Между тем медиа "Украинская правда" проанализировало потери бронетехники РФ и пришли к выводу, что, ориентировочно, запасы уменьшились на 40%. При этом прогнозируют, что как минимум танков россиянам хватит до 2027 года.

Напоминаем, в октябре аналитики НАТО опубликовали собственные оценки количества бронетехники РФ, которая осталась в резерве или изготавливается на заводах ВПК.