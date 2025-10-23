Запаси бронетехніки РФ: чи є у росіян танки та БМП для осіннього наступу, — офіцер (відео)

Збройні сили Російської Федерації маю достатньо бронетехніки різних типів, які братиме участь у наступі восени 2025 року. Крім того, росіяни використовуватимуть погані погодні умови, оскільки це впливає на роботу українських дронів.

Російські підрозділи активно штурмують на Куп'янському напрямку і при цьому не відчувається, що у них є проблеми з танками та БМП, сказав командир 429-го окремого полку БПЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко в інтерв'ю медіа "Фабрика новин". З його слів, росіяни активно тиснуть на населені пункти Лиман Перший та Піщани, щоб вийти на підступи до важливої цілі — до Куп'янська. У цьом контексті командир спростував інформацію, що начебто у РФ закінчується бронетехніка. Як показують російські штурми, бронетехніки достатньо — і нової, і старої.

Наступ РФ - Федоренко про Куп'янськ і бронетехніку ворога див. з 0:50

Федоренко додав, що ЗС РФ мають можливість використовувати різні види бронемашин — і легку "броню", і танки.

"Ми точно розуміємо, що у ворогах в "закромах" залишається значна кількість легкоброньованої, броньованої техніки різної якості, різного ґатунку. Щось у них є нове, що виготовлює російський військово-промисловий комплекс, щось у них є відреставроване. Але броньована техніка є", — підсумував офіцер.

Військовий описав нову тактику наступу РФ, пов'язана з запасами бронемашин і поганою погодою. З його слів, під час поганої погоди зменшується ефективність використання дронів-бомберів та FPV-дронів, оскільки пристрої погано "бачать" в туман. Тому росіяни почали використовувати це "вікно можливостей": саджають у броню максимальну кількість "витратного матеріалу, тобто особового складу" і намагаються прорвати лінію оборони, пролунало на відео.

Щоб впоратись з цією проблемою, Федоренко наголошує на важливості артилерії, якій погана погода не заважає.

"Безпілотники втрачають свою міць на полі бою при несприятливих погодних умовах, а артилерія продовжує тримати свою міс на високому рівні. Тому там, де трошки втрачають безпілотники, додає артилерія", — підсумував командир "Ахіллеса".

Бронетехніка РФ — деталі атак у жовтні

Зазначимо, у жовтні Фокус писав про кілька випадків спроб наступу РФ, в яких ворог використовував велику кількість бронетехніки. Про один з таких випадків розповіли бійці 1 корпусу Нацгвардії, які боронили позиції спільно з підрозділами ДШВ та Сил безпілотних систем. Росіяни атакували біля Добропілля на Покровському напрямку: 16 бронемашин різних типів атакували у чотирьох точках біля населеного пункту Шахове. Для відбиття атаки українці використали міни, загородження, дрони та артилерію.

Інший випадок стався біля Малої Токмачки у Запорізькій області. 21 жовтня росіяни кинули вперед 26 бронемашин, які були вкриті додатковими пластами металі та тросами. Атака відбулась у 5-6 хвиль, а бійці 118 бригади ЗСУ відбивались FPV-дронами, дронами зі скидами, HIMARS, артилерією.

Тим часом медіа "Українська правда" проаналізувало втрати бронетехніки РФ і дійшли висновку, що, орієнтовно, запаси зменшились на 40%. При цьому прогнозують, що як мінімум танків росіянам вистачить до 2027 року.

Нагадуємо, у жовтні аналітики НАТО опублікували власні оцінки кількості бронетехніки РФ, яка залишилась в резерві чи виготовляється на заводах ВПК.