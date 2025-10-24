"Ящик Пандоры" войны в Украине: как дроны ВСУ переиграли Запад, — The Economist

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине дроны Switchblade-300, которые не выдерживали встречи с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Между тем некоторые украинские дроны не замечают средств противовоздушной обороны, которые защищают военные аэродромы РФ. Аналитики отметили, что события в Украине "открыли ящик Пандоры" и показали проблемы технологий Запада.

Дроны Switchblade-300 показали эффективность на войне с террористами в Афганистане и Иране и являются высокотехнологичным оружием, которое дает преимущество более сильному противнику против более слабого, объяснили аналитики медиа The Economist. Украина показала, что за меньшие цену и с более простыми технологиями можно "заспамить" поле боя устройствами, которые способны уничтожать важные цели.

Дроны ВСУ могут стоить и 800 долл., и 20 тыс. долл., но не сотни тысяч и не миллионы, как аналоги на Западе, пояснило медиа. Производители проверяют возможности устройств на поле боя, быстро их обновляют и ремонтируют, получив "фидбэк" от бойцов и использовав дешевые компоненты. Главная цель — чтобы только дроны выполняли нужные функции. События на фронте должны показать западным заказчикам оружия, что надо перенимать опыт Украины, поскольку война требует массовости и дешевизны, а не сверхзатрат ради технологий.

"Это как выбирать между BMW и Skoda Octavia. BMW быстрее и комфортнее, но он вам на самом деле не поможет, если ваша задача — дать всем автомобили", — привело медиа слова представителя платформы Brave1 Эдуарда Лысенко.

The Economist пообщалось с украинскими бойцами, а также представителями оружейной промышленности. Выяснилось, что Switchblade-300, который появился на поле боя в 2022 году, показал ряд недостатков: он был дорогим, уязвимым к РЭБ и малоэффективным (не разбивал даже стекла в машине). Тогда Украина начала массово производить дешевые БпЛА стоимостью в несколько сотен долларов, которыми засыпали поле боя. При этом иногда заимствовали опыт РФ, как это произошло с дроном "Молния", построенном из фанеры, пенопласта, но с возможностью нести 8 кг взрывчатки на 40 км. Затем появились дроны, которые справились с операцией "Паутина" и взорвали самолеты на аэродромах РФ, и наземные роботизированные платформы за 10 000–20 000 долл., что дешевле, чем западные аналоги.

Собеседники медиа объяснили, что такой прогресс в условиях реальной войны пока не позаимствовали западные производители и оборонные ведомства. Партнеры признали, что технологии, которые используют в Украине, легко скопировать. Но Западу все же стоит воспользоваться опытом СОУ и ВПК, отмечается в статье. Поэтому, по мнению украинцев, лучше было бы миллиарды направить в украинские предприятия, у которых хроническое недофинансирование.

"Война в Украине открыла ящик Пандоры дешевых "спам-технологий", и она грозит перегрузить любые войска, которые не готовы к ней. Мой совет оборонным компаниям: если вы сегодня не принимаете глубокого участия в войне в Украине, вы на пути к банкротству завтра", — подытожил разработчик дронов для операции "Паутина" Валерий Боровик.

