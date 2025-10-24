"Скринька Пандори" війни в Україні: як дрони ЗСУ переграли Захід, — The Economist

Сполучені Штати Америки надали Україні дрони Switchblade-300, які не витримували зустрічі з російськими засобами радіоелектронної боротьби. Тим часом деякі українські дрони не помічають засобів протиповітряної оборони, які захищають військові аеродроми РФ. Аналітики зауважили, що події в Україні "відкрили скриньку Пандори" і показали проблеми технологій Заходу.

Дрони Switchblade-300 показали ефективність на війні з терористами в Афганістані та Ірані і є високотехнологічною зброєю, яка дає перевагу сильнішому супротивнику проти слабшого, пояснили аналітики медіа The Economist. Україна показала, що за менші ціну і з простішими технологіями можна "заспамити" поле бою пристроями, які здатні знищувати важливі цілі.

Дрони ЗСУ можуть коштувати й 800 дол., і 20 тис. дол., але не сотні тисяч і не мільйони, як аналоги на Заході, пояснило медіа. Виробники перевіряють можливості пристроїв на полі бою, швидко їх оновлюють та ремонтують, отримавши "фідбек" від бійців та використавши дешеві компоненти. Головна мета — аби лиш дрони виконували потрібні функції. Події на фронті мали б показати західним замовникам зброї, що треба переймати досвід України, оскільки війна вимагає масовості та дешевизни, а не надвитрат задля технологій.

"Це як вибирати між BMW та Skoda Octavia. BMW швидший і комфортніший, але він вам насправді не допоможе, якщо ваше завдання — дати всім автомобілі", — навело медіа слова представника платформи Brave1 Едуарда Лисенка.

The Economist поспілкувалось з українськими бійцями, а також представниками збройної промисловості. З'ясувалось, що Switchblade-300, який з'явився на полі бою у 2022 році, показав низку недоліків: він був дорогим, вразливим до РЕБ і малоефективним (не розбивав навіть скло в машині). Тоді Україна почала масово виготовляти дешеві БпЛА вартістю в кілька сотень доларів, якими засипали поле бою. Водночас інколи запозичували досвід РФ, як то сталось з дроном "Блискавка", збудованому з фанери, пінопласту, але з можливістю нести 8 кг вибухівки на 40 км. Потім з'явились дрони, які впорались з операцією "Павутина" і підірвали літаки на аеродромах РФ, та наземні роботизовані платформи за 10 000–20 000 дол., що дешевше, ніж західні аналоги.

Співрозмовники медіа пояснили, що такий прогрес в умовах реальної війни поки що не запозичили західні виробники та оборонні відомства. Партнери визнали, що технології, які використовують в Україні, легко скопіювати. Але Заходу все ж варто скористатись досвідом СОУ та ВПК, зауважується у статті. Тому, на думку українців, краще було б мільярди направити в українські підприємства, у яких хронічне недофінансування.

"Війна в Україні відкрила скриньку Пандори дешевих "спам-технологій", і вона загрожує перевантажити будь-які війська, які не готові до неї. Моя порада оборонним компаніям: якщо ви сьогодні не берете глибокої участі у війні в Україні, ви на шляху до банкрутства завтра", — підсумував розробник дронів для операції "Павутина" Валерій Боровик.

