Украина запустила новое производство снарядов 155 мм по чешской лицензии: какой реальный объем

В Украине стартовало производство снарядов крупных калибров, которое работает на основе лицензии чешской компании Czechoslovak Group (CSG). Запланированная мощность — 100 тыс. снарядов калибра 155 мм и 50 тыс. снарядов 105 мм. Впрочем, на первом этапе количество продукции будет значительно меньше, а затем будет зависеть от других факторов.

С ООО "Украинская бронетехника" заключили соглашение об изготовлении артиллерийских снарядов в Украине по чешскому лицензионному соглашению, говорится в пресс-релизе на портале Czechoslovak Group. Согласно договоренностям, Украина будет отливать корпуса и собирать изделие, а Чехия будет предоставлять высокотехнологичные компоненты — детонаторы, инициаторы, а также пороховые заряды. Отмечается, что со временем украинцы будут выпускать и детонаторы, пояснила CSG.

Представитель чешской компании Андрей Чиртек отметил, что CSG отказалась создавать совместное предприятие из-за сложных процедур в Украине. Остановились на том, что чехи предоставят технологию, помогут наладить производство, будут следить за качеством продукции. Остальные вопросы — зона ответственности украинского партнера, который имеет необходимые ресурсы и опыт.

"Всем этим руководит наш партнер, которому мы передали лицензию и предоставили необходимые ноу-хау, поскольку они уже имели необходимую производственную технологию и могли относительно быстро начать производство", — заявил спикер.

В пресс-релизе компании указывается, что в первый год, пока наладять производство, завод будет работать на 50% запланированной мощности. Со временем производительность поднимут до 80%. При этом не указано, какой период времени займет переход от 50% до 80% и когда производитель выйдет на 100%. Также указывается, что максимальной запланированной годовой производительности, 150 тыс. снарядов, ВСУ хватит на месяц активной работы артиллерии.

"В дальнейшем мощности планируется удвоить", — пояснил "Оборонке" руководитель "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

На "Оборонке" также привели уточнения Чиртека. Выяснилось, что объемы производства снарядов будут зависеть не только от темпов работы конвейера и освоения технологий. Есть вопрос в финансировании. Часть денег будет предоставлять правительство Чехии в рамках Чешской инициативы по поставке боеприпасов. Часть — оплата от Украины.

"Общая годовая мощность остается неизменной, но объемы заказов зависят от финансовых возможностей Украины", — сказал Чиртек.

Производство снарядов — что известно

На странице Facebook компании "Украинская бронетехника" появилось сообщение о соглашении с оборонной группой Czechoslovak Group, и конвейер, похоже, уже работает. Когда артиллеристы ВСУ получат первые снаряды 155 и 105 мм по чешской лицензии, и в каком количестве, информации нет.

"[Компании] запустили производство снарядов крупного калибра по новой модели сотрудничества", — говорится в сообщении.

Отметим, Фокус писал о других соглашениях о производстве снарядов, которые Украина заключила с западными компаниями. Например, немецкая компания Rheinmetall в 2024 году объявила о создании совместного предприятия вместе с украинским партнером по строительству завода артиллерийских боеприпасов. Ожидаемая производительность — "шестизначное число". Аналогичное соглашение в том же году заключили с KNDS (Франция/Германия, дочерняя структура), Nammo (Норвегия, лицензия).

