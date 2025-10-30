Україна запустила нове виробництво снарядів 155 мм за чеською ліцензією: який реальний обсяг

В Україні стартувало виробництво снарядів великих калібрів, яке працює на основі ліцензії чеської компанії Czechoslovak Group (CSG). Запланована потужність — 100 тис. снарядів калібру 155 мм та 50 тис. снарядів 105 мм. Втім, на першому етапі кількість продукції буде значно менша, а потім залежатиме від інших факторів.

З ТОВ "Українська бронетехніка" уклали угоду щодо виготовлення артилерійських снарядів в Україні за чеської ліцензійною угодою, ідеться у пресрелізі на порталі Czechoslovak Group. Відповідно до домовленостей, Україна виливатиме корпуси та складатиме виріб, а Чехія надаватиме високотехнологічні компоненти — детонатори, ініціатори, і також порохові заряди. Зауважується, що з часом українці випускатимуть і детонатори, пояснила CSG.

Речник чеської компанії Андрей Чіртек наголосив, що CSG відмовилась створювати спільне підприємство через складні процедури в Україні. Зупинились на тому, що чехи нададуть технологію, допоможуть налагодити виробництво, стежитимуть за якістю продукції. Решта питань — зона відповідальності українського партнера, який має необхідні ресурси й досвід.

Відео дня

"Усім цим керує наш партнер, якому ми передали ліцензію та надали необхідні ноу-хау, оскільки вони вже мали необхідну виробничу технологію та могли відносно швидко розпочати виробництво", — заявив речник.

У пресрелізі компанії вказується, що у перший рік, поки налагоджуватимуть виробництво, завод працюватиме на 50% запланованої потужності. З часом продуктивність піднімуть до 80%. При цьому не вказано, який період часу займе перехід від 50% до 80% та коли виробник вийде на 100%. Також вказується, що максимальної запланованої річної продуктивності, 150 тис. снарядів, ЗСУ вистачить на місяць активної роботи артилерії.

"В подальшому потужності планується подвоїти", — пояснив "Оборонці" керівник "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

На "Оборонці" також навели уточнення Чіртека. З'ясувалось, що обсяги виробництва снарядів залежатимуть не лише від темпів роботи конвеєра й освоєння технологій. Є питання у фінансуванні. Частину грошей надаватиме уряд Чехії в межах Чеської ініціативи з постачання боєприпасів. Частина — оплата від України.

"Загальна річна потужність залишається незмінною, але обсяги замовлень залежать від фінансових можливостей України", — сказав Чіртек.

Виробництво снарядів — що відомо

На сторінці Facebook компанії "Українська бронетехніки" з'явився допис про угоду з оборонною групою Czechoslovak Group, і конвеєр, схоже, вже працює. Коли артилеристи ЗСУ отримають перші снаряди 155 й 105 мм за чеською ліцензією, та у якій кількості, інформації немає.

"[Компанії] запустили виробництво снарядів великого калібру за новою моделлю співпраці", — ідеться у повідомленні.

Зазначимо, Фокус писав про інші угоди про виробництво снарядів, які Україна уклала з західними компаніями. Наприклад, німецька компанія Rheinmetall у 2024 році оголосила про створення спільного підприємства разом з українським партнером щодо будівництва заводу артилерійських боєприпасів. Очікувана продуктивність — "шестизначне число". Аналогічну угоду у тому ж році уклали з KNDS (Франція/Німеччина, дочірня структура), Nammo (Норвегія, ліцензія).

Нагадуємо, 28 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання меморандуму на купівлю 150 літаків Gripen у Швеції. Аналітик пояснив, що літаки з'являться ще не скоро.