Франция поставила на боевое дежурство новую ядерную ракету M51.3: до Москвы за 6 минут

Министерство обороны Франции сообщило, что ядерная ракета M51.3 поставлена на боевое дежурство. Ракета находится на подводных лодках Le Triomphant. Аналитики отметили, что речь идет об "обновленном ядерном копье ВМС Франции". Средство поражения имеет максимальную скорость 25 Махов и очень быстро долетит до Москвы.

Баллистическая ракета M51.3 обрела оперативную готовность, говорится в отчете Минобороны Франции, обнародованном 28 октября. Средства поражения находятся на четырех субмаринах Le Triomphant, уточнило ведомство.

Правительственный пресс-релиз содержит лаконичное сообщение о том, что Франция поставила на боевое дежурство новую ядерную ракету M51.3. Не указывается, какие тактико-технические характеристики имеет обновленное средство поражения, которое является третьей модификацией межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования M51. Единственное, что сообщили французы — ядерная ракета M51.3 имеет "большую дальность, точность и способность преодолевать системы противоракетной обороны противника". Также указано, что M51.3 может нести ядерную бомбу TNO-2.

"Это знаменует важный этап в модернизации морского компонента французских ядерных сил сдерживания", — говорится в заявлении Минобороны Франции.

Ядерная ракета M51.3 — что известно

TNO-2 — ядерная боеголовка морского базирования (Tête Nucléaire Océanique 2), предназначенная для так называемой "второй волны" или "ответного удара", рассказали на портале Army Recognition. Имеется в виду, что ее запустят во вторую очередь, если противник уничтожит морские пусковые платформы. Мощность ядерной бомбы TNO-2 засекречена, но предыдущая версия TNO имела мощность 100 килотонн. Если она взорвется в центре Москвы, то в радиусе 100 м покрошатся бетонные стены, а в радиусе 200 м все сгорит, показало моделирование на портале nuclearsecrecy.

Ядерная ракета M51.3 — как выглядит новое оружие Франции Фото: naval news

Ядерная ракета M51.3 — французская баллистическая ракета морского базирования, которую успешно испытали в 2023 году. Компания-производитель — ArianeGroup, которая уже заключила контракт на M51.4, написали на портале Naval News.

"Эта веха знаменует собой кульминацию десяти лет разработки, завершенной по графику, в рамках изначально определенного бюджета и с соблюдением надлежащего качества", — подытожил результат работы директор оборонных программ ArianeGroup Винсент Пери.

Пери также напомнил, что ракету испытали в 2023 году на базе DGA Landes в Бискарроссе, а затем еще два года проводили успешные проверки на острове Иль-Лонг и в море.

Характеристики нового французского оружия официально держат в тайне, но аналитики оценили, что ядерная ракета M51.3, вероятно, имеет дальность до 11 тыс. км (от Бискайского залива до Москвы — около 2 тыс. км). Скорость в фазе вхождения в атмосферу — 25 Махов: если бы она летела все время с этой скоростью, то долетела бы до Москвы за 6 минут.

Заметим, Фокус писал об особенностях ядерных сил стран-членов НАТО. Франция — единственное государство, которое самостоятельно управляет своим ядерным оружием, не оглядываясь на США и других членов Альянса и может накрыть "ядерным зонтиком" Европу.

Франция приняла на вооружение новую ракету ядерного сдерживания именно тогда, когда президент РФ Владимир Путин озвучил серию ядерных угроз в сторону Запада. Сначала он принял личное участие в тренировках ядерной триады, затем — хвастался пуском ракеты "Буревестник". Наконец 29 октября Минобороны РФ заявило, что якобы провело тренировочный пуск подводной ядерной ракеты-субмарины "Посейдон".