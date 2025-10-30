Франція поставила на бойове чергування нову ядерну ракету M51.3: до Москви за 6 хвилин

Міністерство оборони Франції повідомило, що ядерна ракета M51.3 поставлена на бойове чергування. Ракета перебуває на підводних човнах Le Triomphant. Аналітики заважили, що ідеться про "оновлений ядерний спис ВМС Франції". Засіб ураження має максимальну швидкість 25 Махів і дуже швидко долетить до Москви.

Балістична ракета M51.3 набула оперативної готовності, ідеться у звіті Міноборони Франції, оприлюднений 28 жовтня. Засоби ураження перебувають на чотирьох субмаринах Le Triomphant, уточнило відомство.

Урядовий пресреліз містить лаконічне повідомлення про те, що Франція поставила на бойове чергування нову ядерну ракету M51.3. Не вказується, які тактично-технічні характеристики має оновлений засіб ураження, який є третьою модифікацією міжконтинентальної балістичної ракети морського базування M51. Єдине, що повідомили французи — ядерна ракета M51.3 має "більшу дальність, точність та здатність долати системи протиракетної оборони противника". Також вказано, що M51.3 може нести ядерну бомбу TNO-2.

"Це знаменує важливий етап у модернізації морського компонента французьких ядерних сил стримування", — ідеться у заяві Міноборони Франції.

Ядерна ракета M51.3 — що відомо

TNO-2 — ядерна боєголовка морського базування (Tête Nucléaire Océanique 2), призначена для так званої "другої хвилі" або "удару у відповідь", розповіли на порталі Army Recognition. Мається на увазі, що її запустять в другу чергу, якщо противник знищить морські пускові платформи. Потужність ядерної бомби TNO-2 засекречена, але попередня версія TNO мала потужність 100 кілотонн. Якщо вона вибухне в центрі Москви, то в радіусі 100 м покришаться бетонні стіни, а у радіусі 200 м все згорить, показало моделювання на порталі nuclearsecrecy.

Ядерна ракета M51.3 - як виглядає нова зброя Франції Фото: naval news

Ядерна ракета M51.3 — французька балістична ракета морського базування, яку успішно випробували у 2023 році. Компанія-виробник — ArianeGroup, яка вже уклала контракт на M51.4, написали на порталі Naval News.

"Ця віха знаменує собою кульмінацію десяти років розробки, завершеної за графіком, у межах початково визначеного бюджету та з дотриманням належної якості", — підсумував результат роботи директор оборонних програм ArianeGroup Вінсент Пері.

Пері також нагадав, що ракету випробували у 2023 році на базі DGA Landes у Біскарроссі, а потім ще два роки проводили успішні перевірки на острові Іль-Лонг та в морі.

Характеристики нової французької зброї офіційно тримають у таємниці, але аналітики оцінили, що ядерна ракета M51.3, ймовірно, має дальність до 11 тис. км (від Біскайської затоки до Москви — близько 2 тис. км). Швидкість у фазі входження в атмосферу — 25 Махів: якби вона летіла весь час з цією швидкістю, то долетіла б до Москви за 6 хвилин.

Зауважмо, Фокус писав про особливості ядерних сил країн-членів НАТО. Франція — єдина держава, яка самостійно керує своєю ядерною зброєю, не оглядаючись на США та інших членів Альянсу й може накрити "ядерною парасолькою" Європу.

Франція прийняла на озброєння нову ракету ядерного стримування саме тоді, коли президент РФ Володимир Путін озвучив серію ядерних погроз у бік Заходу. Спершу він взяв особисту участь у тренуваннях ядерної тріади, потім — вихвалявся пуском ракети "Буревісник". Врешті 29 жовтні Міноборони РФ заявило, що начебто провело тренувальний пуск підводної ядерної ракети-субмарини "Посейдон".