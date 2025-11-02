Украина получила очередные комплексы Patriot от союзников, — Зеленский (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии новых систем Patriot для усиления противовоздушной обороны. Он добавляет, что Киев продолжит работать с партнерами для увеличения возможностей для защиты неба.

Зеленский поблагодарил Германию и канцлера Мерца за "совместный шаг для защиты жизней от российского террора", говорится в заявлении главы государства.

По словам украинского президента, удары ВС РФ с воздуха являются главной ставкой главы Кремля Владимира Путина, чтобы компенсировать "неспособность достичь своих безумных целей на земле". Поэтому усиление противовоздушной обороны Украины буквально "приближает нас к завершению войны" и уменьшит успехи россиян, считает Зеленский.

Зеленский сообщил о прибытии новых систем Patriot в Украину Фото: Скриншот

"Вместе с нашими партнерами мы продолжаем работать над построением надежной системы противовоздушной обороны. И наши способности смогут гарантировать безопасность не только Украины, но и наших партнеров, когда это будет нужно", — подчеркнул президент.

Відео дня

Глава государства заявил, что сейчас продолжаются дальнейшие переговоры о поставках новых систем ПВО. Соответствующие консультации продолжаются как с правительствами стран, так и непосредственно с производителями соответствующих систем, резюмирует Зеленский.

Ранее Фокус сообщал о том, что США закупит перехватчики к Patriot на рекордную сумму. Армия США подписала крупнейший в своей истории контракт на производство ракет Patriot PAC-3 для противовоздушной и противоракетной обороны.

Впоследствии стало известно, что Украина нуждается в 25 дополнительных системах Patriot. Такое количество систем обусловлено потребностями ВСУ, но поставки будут зависеть от очереди на их производство для других стран.