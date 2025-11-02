Україна отримала чергові комплекси Patriot від союзників, — Зеленський (фото)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття нових систем Patriot для посилення протиповітряної оборони. Він додає, що Київ продовжить працювати з партнерами для збільшення спроможностей для захисту неба.

Зеленський подякував Німеччині та канцеру Мерцу за "спільний крок для захисту життів від російського терору", йдеться у заяві глави держави.

За словами українського президента, удари ЗС РФ з повітря є головною ставкою очільника Кремля Володимира Путіна, аби компенсувати "нездатність досягти своїх божевільних цілей на землі". Тому посилення протиповітряної оборони України буквально "наближає нас до завершення війни" та зменшить успіхи росіян, переконаний Зеленський.

Зеленський повідомив про прибуття нових систем Patriot до України Фото: Скриншот

"Разом із нашими партнерами ми продовжуємо працювати над побудовою надійної системи протиповітряної оборони. І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно", — підкреслив очільник держави.

Зеленський заявив, що наразі тривають подальші переговорити про постачання нових систем ППО. Відповідні консультації тривають як з урядами країн, так і безпосередньо з виробниками відповідних систем, резюмує президент України.

Раніше Фокус повідомляв про те, що США закупить перехоплювачі до Patriot на рекорнду суму. Армія США підписала найбільший у своїй історії контракт на виробництво ракет Patriot PAC-3 для протиповітряної та протиракетної оборони.

Згодом стало відомо, що Україна потребує 25 додаткових систем Patriot. Така кількість систем зумовлена потребами ЗСУ, але поставки залежатимуть від черги на їхнє виробництво для інших країн.