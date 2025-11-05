Воздушная война: уроки Битвы за Британию для Украины и России

Во время Второй мировой войны нацисты сбросили на Великобританию почти 20 тысяч тонн авиабомб и убили 40 тысяч гражданских. Бомбардировки не принесли нацистам победу, не сломали британцев, которые объединились под угрозой смерти. Через четыре года нацисты капитулировали. Как опыт Британии перекликается с планами России сломать украинцев ударами "Кинжалов", "Искандеров", Х-101 и дронов.

На днях исполнилось 85 лет со дня завершения "Битвы за Британию". Она положила конец многим месяцам воздушной войны, у которой есть много очевидных параллелей с текущими боевыми действиями в небе над Украиной.

Фокус перевел статью "Уроки "Битвы за Британию" для Украины и России" журналиста Питера Сучиу для портала National Interest. Сучиу напомнил, каким был конец агрессора, который хотел сломать целый народ, и что произошло, когда у него это не получилось.

Ночные атаки на Лондон продолжались всю зиму и весну 1940-41 годов. Фото: National interest

Из-за введенных норм потребления сахара во время Второй мировой войны в Великобритании практически не праздновали Хэллоуин. Хэллоуин 1940 года наверняка казался особенно мрачным, поскольку он пришелся на период многомесячной кампании воздушных бомбардировок британских городов. Но 31 октября 1940 года ознаменовало конец "Битвы за Британию" — попытки Германии завоевать господство в небе над Соединенным Королевством в рамках подготовки к наземному вторжению.

Именно в этот день немцы провели последний дневной налет на Великобританию, прежде чем окончательно отказаться от этой идеи. Впрочем, ночные атаки на Лондон продолжались всю зиму и весну 1940-41 годов и закончились только тогда, когда Люфтваффе перебросила основную часть своих воздушных сил на восток для подготовки к вторжению в Советский Союз.

Завершение битвы за Британию было постепенным, даже когда стало очевидным, что Германия меняет свою стратегию. При этом важно отметить, что операция "Блиц", которая началась 7 сентября 1940 года и продолжалась до 11 мая 1941 года, стала еще более ужасным этапом войны для жителей Лондона и других городов Великобритании.

Как Королевские ВВС спасли Великобританию и весь мир

Завершение "Битвы за Британию" означало, что угроза запланированной немцами операции "Морской лев" откладывалась на неопределенное время. Новая фаза интенсивных, но крайне неточных ночных бомбардировок, в ходе которых британские истребители также действовали менее эффективно, ясно показала, что попытка Германии уничтожить Королевские ВВС (RAF) провалилась.

Поскольку операция "Блиц" проходила над городами, она привела к гибели около 43 тысяч гражданских и разрушению или повреждению более двух миллионов домов. Германия намеревалась сломить боевой дух британцев и заставить их капитулировать. Кампания провалилась, лишь укрепив решимость британского народа.

Ни "Битва за Британию", ни "Блиц" не дали Люфтваффе завоевать превосходство в воздухе, причем они обе стоили Германии самолетов, которые можно было бы использовать в боевых операциях против Красной Армии. Кроме того, бомбардировки практически не повредили военной экономике Великобритании. В течение этих восьми месяцев ночные бомбардировки ни разу не нанесли серьезного ущерба британскому военному производству, которое за тот же период увеличилось. И хотя страна и ее народ пережили ужасные страдания, не было ни одного шанса, что бомбардировки заставят Великобританию сдаться.

Украина страдает от российского "Блица"

Это еще раз напоминает нам, что Украина более трех лет переживает то, что можно охарактеризовать как операцию "Блиц" XXI века, а Россия терпит неудачу по многим из тех же причин, что и Германия 85 лет назад.

Как сообщила в начале этого года газета The Washington Post, мужество Украины в сопротивлении России можно сравнить с "Битвой за Британию". Атаки на города Украины подчеркивают, что она не является агрессором в этом конфликте, и страна заслужила поддержку во всей Европе и за ее пределами. Воля Киева остается такой же непоколебимой, как и воля Великобритании во Второй мировой войне, а неудача России в достижении победы отражает неудачу немецких ВВС.

Здесь играют роль несколько факторов, и они не слишком отличаются от тех, с которыми имели дело британцы в 1940-41 годах. Россия применила несовершенную тактическую доктрину, не сумев в начале конфликта установить контроль над воздушным пространством, в том числе подавить противовоздушную оборону противника(SEAD). Кроме того, она не смогла интегрировать воздушные силы с наземными войсками, что привело к нехватке ближней авиационной поддержки(CAS) и перекрытию воздушного пространства на поле боя в ходе первых наступательных операций.

Однако в то время, как Германия потеряла возможность победить Великобританию во Второй мировой войне, можно утверждать, что в первые дни после вторжения у России не было даже шанса на решительную победу.

РФ бьет по Украине ракетами "Кинжал" Фото: Из открытых источников

Не достигнув своих целей, Воздушно-космические силы России положились на существующую доктрину, которая требовала защиты российского воздушного пространства, а не проведения наступательных операций. Отчасти проблема заключалась в том, что российские летчики получили значительно меньше летных часов в год по сравнению со своими коллегами из НАТО и не имели достаточной подготовки, а также мышечной памяти, необходимой для сложных боевых сценариев, с которыми они столкнулись в ходе операции.

С начала войны ситуация во многом изменилась в пользу Украины. В ВСУ все чаще появляются мощные и эффективные системы противовоздушной обороны западного производства, а Киев продолжает получать разведывательные данные и учения от НАТО. К тому же Россия пока не в состоянии заменить потерянные самолеты, в то время, как несколько членов НАТО пообещали предоставить западные истребители, в том числе американские F-16 и французские Mirage 2000.

Украинский народ стойко переживает войну на истощение. Хотя Украина не имеет таких людских ресурсов, как Россия, она продолжает получать поставки военной техники.

Это объясняет, почему Россия продолжит наносить ракетами и беспилотниками удары, напоминающие "Блиц" и последующие удары "Фау-1" и "Фау-2" по Лондону. Без господства над воздушным пространством российские беспилотники и ракеты могут использоваться только в ходе террористической кампании, а не в действительно стратегических целях.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист с 30-летним стажем, опубликовавший более 3200 статей в более чем четырех десятках журналов и на веб-сайтах. Он освещает темы военной техники, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политики и международных отношений. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs.