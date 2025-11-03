Вывод войск США из Европы: у Трампа объяснили такое решение

Решение американского президента Дональда Трампа вывести войска США из Европы обусловлено его уверенностью в том, что Россия не будет нападать на ЕС.

Такое мнение в Х выразил Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке, военный теоретик, планировщик ряда крупнейших военных операций США и экс-консультант по военно-политическим вопросам.

"Я знаю президента Трампа с точки зрения внешней политики. В последний раз, когда я с ним разговаривал и работал, мне было совершенно ясно, что он хочет вывести наши войска из Европы. СМИ игнорируют, и многие упускают из виду, что мы выводим войска из Румынии и Болгарии. Давайте выясним остальное: Трамп знает, что Россия не представляет угрозы для Европы", – написал он.

В апреле журналисты сообщали, что в Пентагоне начались внутренние обсуждения о выводе до половины из 20 тысяч американских военнослужащих, переброшенных в Польшу, Румынию и другие страны региона. вывод войск

Этот контингент был отправлен при администрации Джо Байдена для укрепления восточного фланга НАТО после начала полномасштабной войны России против Украины.

Данные шаги могут быть предприняты в контексте заявлений министра обороны США Пита Хегсета, который во время своего выступления в Брюсселе заявил, что "суровые стратегические реалии" не позволяют Америке сосредоточится на безопасности Европы. Вместо этого американцы намерены усилить южные границы и уделить больше внимания противодействию Китаю.

По данным The Washington Post со ссылкой на Европейское командование США, в Европе находятся от 75 000 до 105 000 американских военнослужащих, из которых 63 000 размещены на постоянной основе.

Тем временем администрация Дональда Трампа начала детальное планирование новой миссии по отправке американских войск и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями.

Напомним, ранее глава Белого дома уже пригрозил вторжением США в Нигерию.