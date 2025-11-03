Виведення військ США з Європи: у Трампа пояснили таке рішення

Рішення американського президента Дональда Трампа вивести війська США з Європи зумовлене його впевненістю в тому, що Росія не нападатиме на ЄС.

Таку думку в Х висловив Дуглас Макгрегор, полковник армії США у відставці, військовий теоретик, планувальник низки найбільших військових операцій США та екс-консультант із військово-політичних питань.

"Я знаю президента Трампа з точки зору зовнішньої політики. Востаннє, коли я з ним розмовляв і працював, мені було абсолютно ясно, що він хоче вивести наші війська з Європи. ЗМІ ігнорують, і багато хто не бере до уваги, що ми виводимо війська з Румунії та Болгарії. Давайте з'ясуємо решту: Трамп знає, що Росія не становить загрози для Європи", — написав він.

У квітні журналісти повідомляли, що в Пентагоні почалися внутрішні обговорення щодо виведення до половини з 20 тисяч американських військовослужбовців, перекинутих до Польщі, Румунії та інших країн регіону. виведення військ

Цей контингент був відправлений за адміністрації Джо Байдена для зміцнення східного флангу НАТО після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Ці кроки можуть бути зроблені в контексті заяв міністра оборони США Піта Хегсета, який під час свого виступу в Брюсселі заявив, що "суворі стратегічні реалії" не дають змоги Америці зосередиться на безпеці Європи. Замість цього американці мають намір посилити південні кордони і приділити більше уваги протидії Китаю.

За даними The Washington Post з посиланням на Європейське командування США, в Європі перебувають від 75 000 до 105 000 американських військовослужбовців, з яких 63 000 розміщені на постійній основі.

Тим часом адміністрація Дональда Трампа почала детальне планування нової місії з відправлення американських військ і співробітників розвідки в Мексику для боротьби з наркокартелями.

Нагадаємо, раніше глава Білого дому вже пригрозив вторгненням США в Нігерію.