Удар по военным на Днепропетровщине: безответственность стала причиной трагедии, — Селезнев

Вооруженные силы Российской Федерации 1 ноября нанесли комбинированный удар по общинам Днепропетровской области, в результате чего погибли украинские военнослужащие. По мнению экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, такие инциденты повторяются, поскольку отсутствует “культура привлечения к ответственности”.

В эфире "Киев24" Селезнев заявил, что трагедия в Днепропетровской области должна стать сигналом для командования — и поводом к системным изменениям в подходе к управлению войсками. По словам эксперта, безнаказанность за подобные решения порождает вседозволенность, и из-за нелепых командных решений зачастую страдают люди.

Селезнев считает, что существует определенная тенденция, которая сформировалась, в том числе, благодаря тому, что мы нет культуры постоперационного разбора. С одной стороны Украина декларирует, что хочет стать частью Североатлантического альянса, а с другой стороны сознательно игнорирует ту самую постоянную процедуру, которая присуща для всех армий стран НАТО — исследование положительных и отрицательных черт того или иного инцидента, процесса или боевых действий.

Также Селезнев отметил, что случаи, когда командирские решения приводят к массовым потерям среди личного состава, известны, однако ответственность за них фактически не наступает.

"Известны ли случаи о том, что кого-то из тех военных руководителей или руководителей привлекли к уголовной ответственности? Я таких сведений не видел, не слышал. А это значит, что работает какая-то круговая порука, которая приводит, в том числе к безнаказанности. Ну, а безнаказанность порождает вседозволенность и повторение снова и снова в тех же случаях, когда в результате нелепых командирских решений страдают люди", — отмечает эксперт.

Бывший представитель Генштаба призвал к надлежащему расследованию происшествия, установлению всех обстоятельств трагедии и тех должностных лиц, которые причастны к принятию решения, повлекших жертвы среди личного состава ВСУ.

Трагедия в Днепропетровской области

Напомним, 1 ноября Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об ударе по магазину в Самаровском районе Днепропетровской области. А через день пресс-служба группировки войск "Восток" опубликовала пост о ракетно-дроновом ударе ВС РФ на Днепропетровщине, в результате которого погибли военнослужащие ВСУ.

3 ноября в связи с инцидентом сотрудники Государственного бюро расследований начали следствие по факту гибели и травмирования военных после ракетного удара. Инцидент квалифицирован как халатное отношение к военной службе.