Удар по військових на Дніпропетровщині: безвідповідальність стала причиною трагедії, — Селезньов

Збройні сили Російської Федерації 1 листопада завдали комбінованого удару по громадах Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули українські військовослужбовці. На думку ексспікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, такі інциденти повторюються, оскільки відсутня "культура притягнення до відповідальності".

В ефірі "Київ24" Селезньов заявив, що трагедія в Дніпропетровській області має стати сигналом для командування — і приводом до системних змін у підході до управління військами. За словами експерта, безкарність за подібні рішення породжує вседозволеність, і через безглузді командні рішення часто страждають люди.

Селезньов вважає, що існує певна тенденція, яка сформувалася, зокрема, завдяки тому, що ми не маємо культури постопераційного розбору. З одного боку Україна декларує, що хоче стати частиною Північноатлантичного альянсу, а з іншого боку свідомо ігнорує ту саму постійну процедуру, яка притаманна для всіх армій країн НАТО — дослідження позитивних і негативних рис того чи іншого інциденту, процесу або бойових дій.

Також Селезньов зазначив, що випадки, коли командирські рішення призводять до масових втрат серед особового складу, відомі, проте відповідальність за них фактично не настає.

"Чи відомі випадки про те, що когось із тих військових керівників або керівників притягнули до кримінальної відповідальності? Я таких відомостей не бачив, не чув. А це означає, що працює якась кругова порука, яка призводить, зокрема, до безкарності. Ну, а безкарність породжує вседозволеність і повторення знову і знову в тих самих випадках, коли внаслідок безглуздих командирських рішень страждають люди", — зазначає експерт.

Колишній представник Генштабу закликав до належного розслідування події, встановлення всіх обставин трагедії і тих посадових осіб, які причетні до ухвалення рішення, що спричинили жертви серед особового складу ЗСУ.

Нагадаємо, 1 листопада Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про удар по магазину в Самарівському районі Дніпропетровської області. А через день пресслужба угруповання військ "Схід" опублікувала пост про ракетно-дроновий удар ЗС РФ на Дніпропетровщині, внаслідок якого загинули військовослужбовці ЗСУ.

3 листопада у зв'язку з інцидентом співробітники Державного бюро розслідувань розпочали слідство за фактом загибелі та травмування військових після ракетного удару. Інцидент кваліфіковано як недбале ставлення до військової служби.