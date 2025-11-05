Как россияне месяцами прятались в Покровске и взяли контроль в небе: атакуют изнутри, — DW

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в течение нескольких месяцев тайно пробирались в Покровск, и их не могли отличить от гражданских, которые находились в городе. В октябре россияне не просто пробрались внутрь, но и взяли под контроль все логистические пути Вооруженных сил Украины.

Российские солдаты проникали в Покровск, они прятались и месяцами жили, никак не проявляясь, рассказали бойцы ВСУ немецкому медиа Deutsche Welle. Затем началось наступление ВС РФ, и диверсанты активировались. Кроме того, добавились бомбардировки управляемыми авиабомбами и удары дронов. КАБы уничтожают любые убежища украинских бойцов, а БпЛА — перерезают логистику подразделениям, которые находятся в Мирнограде.

"Инфильтрация — это главная проблема. Очень трудно определить, кто враг, а кто гражданский. [Кроме того,] Украина пока не в состоянии противостоять многочисленным российским беспилотникам", — рассказало медиа.

В статье объяснили, что россияне получили двойное преимущество в Покровске: они доминируют в воздухе и преобладают количественно. Логистическое "плечо" на Покровском направлении составляет 20 км: бойцы ВСУ не могут получить оружие, вывезти раненых, провести ротацию. В июле военные пешком проходили 12 км до позиций в Родинском, а в сентябре — уже 30 км.

"Пилоты БпЛА теперь должны находиться на позициях в течение 30-40 дней. Многие отказались занимать позиции в окрестностях Мирнограда, поскольку их могли окружить россияне", — написало DW.

Чтобы противостоять КАБам, следует подтянуть к фронту средства ПВО, но это невозможно из-за активной разведки ВС РФ. Самолеты, которые запускают авиабомбы, можно было бы сбить украинскими истребителями, но их не хватает, говорится в статье.

DW привело оценку ситуации в Покровске с точки зрения бойцов ВСУ и аналитиков. Выяснилось, что без Покровска "невозможно удержать Мирноград". Если же россияне все-таки отбросят украинцев из этого ключевого города, то займут уцелевшие высотки, разместят там тысячи солдат, а ВСУ при этом отойдут в леса.

"Такая крепость, как Покровская, с высотными зданиями, возвышенностью и большим количеством бетона, не имеет себе равных. Этот город, в принципе, можно было бы легко защитить. В регионе нет другого подобного города. Если бы украинские войска потеряли Покровск, все развернутые российские силы могли бы продвинуться к Краматорску, Славянску и Дружковке", — подытожил собеседник немецкого медиа, пожелавший остаться анонимным.

Бои в Покровске — ситуация по состоянию на 5 ноября

Аналитики проекта DeepState 5 ноября уточнили ситуацию на Покровском направлении, при этом не показали изменений внутри населенного пункта, но обозначили успешные действия ВСУ на Добропольском выступе. На карте боевых действий обозначены четыре красных участка на южных окраинах, которые полностью контролируются вражескими солдатами. В глубине "кармана" — Мирноград, до которого идти около 12 км.

Бои в Покровске — карта DeepState по состоянию на 4-5 ноября Фото: DeepState

Отметим, 5 ноября немецкое медиа Bild рассказало о ситуации в Покровске и Мирнограде, основываясь на оценках анонимного бойца ВСУ. По словам украинского военного, россияне контролируют Покровск на 80%, а подразделениям ВСУ в Мирнограде грозит окружение. Медиа подытожило, что может произойти "самое большое поражение с начала года".

Напоминаем, 4 ноября военный обозреватель Bild написал об оккупации 85% Покровска: Фокус сравнил данные с картой боев DeepState/