Як росіяни місяцями ховались у Покровську і взяли контроль у небі: атакують з середини, — DW

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації протягом кількох місяців таємно пробирались в Покровськ, і їх не могли відрізнити від цивільних, які перебували у місті. У жовтні росіяни не просто пробрались в середину, а й взяли під контроль всі логістичні шляхи Збройних сил України.

Російські солдати проникали у Покровськ, вони ховались і місяцями жили, ніяк не проявляючись, розповіли бійці ЗСУ німецькому медіа Deutsche Welle. Потім почався наступ ЗС РФ, і диверсанти активувались. Крім того, додались бомбардування керованими авіабомбами та удари дронів.. КАБи нищать будь-які схованки українських бійців, а БпЛА — перерізають логістику підрозділам, які перебувають у Мирнограді.

"Інфільтрація — це головна проблема. Дуже важко визначити, хто ворог, а хто цивільний. [Крім того,] Україна наразі не в змозі протистояти численним російським безпілотникам", — розповіло медіа.

У статті пояснили, що росіяни здобули подвійну перевагу у Покровську: вони домінують у повітрі та переважають кількісно. Логістичне "плече" на Покровському напрямку складає 20 км: бійці ЗСУ не можуть отримати зброю, вивезти поранених, провести ротацію. У липні військові пішки проходили 12 км до позицій у Родинському, а у вересні — вже 30 км.

Відео дня

"Пілоти БпЛА тепер повинні перебувати на позиціях протягом 30-40 днів. Багато хто відмовився займати позиції на околицях Мирнограда, оскільки їх могли оточити росіяни", — написало DW.

Щоб протистояти КАБам, слід підтягнути до фронту засоби ППО, але це не можливо через активну розвідку ЗС РФ. Літаки, які запускають авіабомби, можна було б збити українськими винищувачами, але їх не вистачає, ідеться у статті.

DW навело оцінку ситуації у Покровську з точки зору бійців ЗСУ та аналітиків. З'ясувалось, що без Покровська "не можливо втримати Мирноград". Якщо ж росіяни все-таки відкинуть українців з цього ключового міста, то займуть уцілілі висотки, розмістять там тисячі солдатів, а ЗСУ при цьому відійдуть в ліси.

"Така фортеця, як Покровська, з висотними будівлями, височиною та великою кількістю бетону, не має собі рівних. Це місто, в принципі, можна було б легко захистити. У регіоні немає іншого подібного міста. Якби українські війська втратили Покровськ, усі розгорнуті російські сили могли б просунутися до Краматорська, Слов'янська та Дружківки", — підсумував співрозмовник німецького медіа, який побажав залишитись анонімним.

Бої у Покровську — ситуація станом на 5 листопада

Аналітики проєкту DeepState 5 листопада уточнили ситуацію на Покровському напрямку, при цьому не показали змін всередині населеного пункту, але позначили успішні дії ЗСУ на Добропільському виступі. На карті бойових дій позначено чотири червоні ділянки на південних околицях, які повністю контролюються ворожими солдатами. Вглибині "кишені" — Мирноград, до якого іти близько 12 км.

Бої у Покровську - карта DeepState станом на 4-5 листопада Фото: DeepState

Зазначимо, 5 листопада німецьке медіа Bild розповіло про ситуацію у Покровську та Мирнограді, ґрунтуючись на оцінках анонімного бійця ЗСУ. Зі слів українського військового, росіяни контролюють Покровськ на 80%, а підрозділам ЗСУ у Мирнограді загрожує оточення. Медіа підсумувало, що може статись "найбільша поразка з початку року".

Нагадуємо, 4 листопада воєнний оглядач Bild написав про окупацію 85% Покровська: Фокус порівняв дані з картою боїв DeepState/