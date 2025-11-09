9 ноября 1799 года Наполеон "разогнал" республику: почему ему не удалось разрушить Россию

9 ноября 1799 года (или 18 брюмера) во Франции захватил власть полководец Наполеон Бонапарт. В 1812 году Наполеон собрал 600-тысячную армию и двинулся войной на Россию. Москва сгорела, но через 6 месяцев французская армия растаяла. Почему военная кампания французского императора закончилась провалом и почему Россия продолжила существовать?

Наполеон Бонапарт принял участие в государственном перевороте и 9 ноября 1799 года стал консулом, в 1804 — императором, а в 1812 решил укротить Россию. Полководец надеялся, что в течение 20 дней объединенная армия французов и союзников победит армию императора Александра I. Фокус решил вспомнить французско-российскую войну и последовательность событий, которая закончилась поражением Наполеона.

Поход Наполеона на Москву в 1812 году

Почему Наполеон решил воевать с Россией

Наполеон заблокировал континентальную торговлю Британии, но решил пока не форсировать Ла-Манш, а покорить феодальную отсталую Россию. Цель — не уничтожение Российской империи, а наказание царя за несоблюдение континентальной блокады.

Общий ход военной кампании Наполеона.

24-25 июня армия Наполеона переправилась через реку Неман (рядом с современным Каунасом): французский император вел около 600 тысяч человек (французы и союзники, боевые части/резервы/обоз). Российская армия — это 100 тыс. в Вильнюсе под командованием Барклай де Толли и 50 тыс. на Волыни под командованием Багратиона. Русские отступали до самого Смоленска.

Наполеон продвигался в сторону Москвы, при этом французов сопровождали столкновения с небольшими группами русских солдат и с партизанами. Параллельно начались проблемы — солдаты гибли от голода (у крестьян не было продуктов), болезней, бездорожья, погибали лошади.

Произошло две большие битвы:

16-18 августа — под Смоленском (от Каунаса — 520 км по прямой). Французских солдат — 180 тыс. (из 400 тыс. в июне), потери 20-25 тыс. Русские — 120 тыс., потери 15-18 тыс;

— под Смоленском (от Каунаса — 520 км по прямой). Французских солдат — 180 тыс. (из 400 тыс. в июне), потери 20-25 тыс. Русские — 120 тыс., потери 15-18 тыс; 7 сентября — Бородино, 7 сентября. Суммарные потери с обеих сторон — 70 тыс.

14 сентября Наполеон вошел в Москву, из которой сбежали почти все жители, пережил пожар и ожидал капитуляции Александра I. Путь в российскую столицу занял у французов 83 дня, хотя по плану кампания должна была длиться две-три недели.

Война в России в 1812 году — кампания Наполеона Бонапарта. Фото: Из открытых источников

Второй этап кампании Наполеона.

Наполеон пробыл в Москве до 19 октября, но так и не дождался представителей императора, которые бы подтвердили его победу. Французская армия вышла из российской столицы и двинулась обратно. На обратном пути — новые потери из-за холода (до -30 градусов), голода, плена, нападения партизан и частей регулярной армии. 14 декабря границу Российской империи пересекла, ориентировочно, шестая часть начального войска.

Война в России в 1812 году — диаграмма Минара потерь Наполеона Фото: ResearchGate

В декабре Александр І объявил о победе России, а через два года, в 1814, Наполеон отрекся от трона и отправился на остров Эльба (потом вернулся, но окончательно проиграл под Ватерлоо в 1815 году).

Почему проиграл Наполеон

Исследователи изучили ход кампании Наполеона в России в 1812 году и объяснили, что, по их оценкам, тотальная ошибка Наполеона заключалась в предубеждении. Вероятно, полководец ожидал, что противник немедленно вступит в бой и он его победит, и не рассматривал вариант, когда сражений не будет, а противник будет постоянно отступать. Решения и события, которые привели к уничтожению армии и провалу: недооценка противника (в 30-60% условные "Давиды" побеждают "Голиафов"), переоценка собственной логистики, не учет климата в России, стратегия русских на истощение противника, игнорирование символического поражения.

"Его кампания потерпела неудачу не потому, что он продвигался слишком быстро или слишком далеко, как принято считать, а потому, что он не заботился должным образом о снабжении своей армии и пути отступления, и, наконец, слишком долго задерживал свой марш из Москвы", — подытожил прусский генерал и военный теоретик Карл фон Клаузевиц.

Чем испытания Наполеона в России похожи на современную войну

Обстоятельства, которые сопровождали войну Наполеона в 1812 году, всплывают в разных контекстах и на российско-украинской войне. Среди прочего, в первые дни вторжения бойцы ВСУ показывали километровые колонны российской техники, по которым били Силы обороны. Кроме того, с появлением РСЗО HIMARS украинцы начали уничтожать логистику оккупантов (в 2025 году и россияне начали действовать похожим образом под Покровском). В то же время боевые действия и дальше зависят от погоды: например, после дождей и мокрого снега в полях вязнет тяжелая бронетехника, но может проехать по сухой или замерзшей дороге. Еще один общий признак — война на истощение, которая продолжается уже четвертый год подряд, и "игнорирование символического поражения" (потеря условного Бахмута не означает провала).

226 лет назад Наполеон сделал первый шаг, чтобы из полководца превратиться в императора. После этого он одержал грандиозную победу под Аустерлицем (1805) и грандиозно проиграл Ватерлоо (1815). 9 ноября 2025 года — напоминание о военачальнике и политике, который не учел, что даже слабый Давид побеждает Голиафа.