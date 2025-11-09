9 листопада 1799 року Наполеон "розігнав" республіку: чому йому не вдалось зруйнувати Росію

9 листопада 1799 року (або 18 брюмера) у Франції захопив владу полководець Наполеон Бонапарт. У 1812 році Наполеон зібрав 600-тисячне військо та рушив війною на Росію. Москва згоріла, але через 6 місяців французька армія розтанула. Чому воєнна кампанія французького імператора закінчилась провалом і чому Росія продовжила існувати?

Наполеон Бонапарт взяв участь у державному перевороті й 9 листопада 1799 року став консулом, у 1804 — імператором, а в 1812 вирішив приборкати Росію. Полководець сподівався, що протягом 20 днів об'єднане військо французів та союзників переможе армію імператора Олександра І. Фокус вирішив згадати французько-російську війну та послідовність подій, яка закінчилась поразкою Наполеона.

Похід Наполеона на Москву у 1812 році

Чому Наполеон вирішив воювати з Росією

Наполеон заблокував континентальну торгівлю Британії, але вирішив поки не форсувати Ла-Манш, а підкорити феодальну відсталу Росію. Мета — не знищення Російської імперії, а покарання царя за не дотримання континентальної блокади.

Загальний перебіг воєнної кампанії Наполеона

24-25 червня армія Наполеона переправилась через річку Німан (поруч з сучасним Каунасом): французький імператор мав близько 600 тисяч людей (французи та союзники, бойові частини/резерви/обоз). Російська армія — це 100 тис. у Вільнюсі під командуванням Барклай де Толлі та 50 тис. на Волині під командуванням Багратіона. Росіяни відступали до самого Смоленська.

Наполеон просувався у бік Москви, при цьому французів супроводжували сутички з невеликими групами російських солдатів та з партизанами. Паралельно почались проблеми — солдати гинули від голоду (у селян не було продуктів), хвороб, бездоріжжя, гинули коні.

Відбулось дві великі битви:

16-18 серпня — під Смоленськом (від Каунаса — 520 км по прямій). Французьких солдатів — 180 тис. (з 400 тис. у червні), втрати 20-25 тис. Росіяни — 120 тис., втрати 15-18 тис.;

7 вересня — Бородіно, 7 вересня. Сумарні втрати з обох боків — 70 тис.

14 вересня Наполеон увійшов у Москву, з якої втекли майже усі жителі, пережив пожежу та очікував капітуляцію Олександра І. Шлях у російську столицю зайняв у французів 83 дні, хоч за планом кампанія мала тривати два-три тижні.

Другий етап кампанії Наполеона

Наполеон пробув у Москві до 19 жовтня, але так і не дочекався представників імператора, які б підтвердили його перемогу. Французька армія вийшла з російської столиці та рушила назад. На зворотному шляху — нові втрати через холод (до -30 градусів), голод, полон, напади партизанів та частин регулярної армії. 14 грудня кордон Російської імперії перетнула, орієнтовно, шоста частина початкового війська.

У грудні Олександр І оголосив про перемогу Росії, а через два роки, у 1814, Наполеон зрікся трону і відправився на острів Ельба (потім повернувся, але остаточно програв під Ватерлоо у 1815 році).

Чому програв Наполеон

Дослідники вивчили хід кампанії Наполеона у Росії у 1812 році й пояснили, що, за їхніми оцінками, тотальна помилка Наполеона полягала в упередженні. Ймовірно, полководець очікував, що супротивник негайно вступить у бій і він його переможе, і не розглядав варіант, коли битв не буде, а противник постійно відступатиме. Рішення та події, які призвели до знищення армії та провалу: недооцінка противника (у 30-60% умовні "Давиди" виграють у "Голіафів"), переоцінка власної логістики, не врахування клімату в Росії, стратегія росіян на виснаження противника, ігнорування символічної поразки.

"Його кампанія зазнала невдачі не тому, що він просувався надто швидко чи надто далеко, як заведено вважати, а тому, що він не дбав належним чином про постачання своєї армії та шлях відступу, і, нарешті, надто довго затримував свій марш з Москви", — підсумував пруський генерал й військовий теоретик Карл фон Клаузевіц.

Чим випробування Наполеона у Росії схожа на сучасну війну

Обставини, які супроводжували війну Наполеона у 1812 році, виринають у різних контекстах і на російсько-українській війні. Серед іншого, у перші дні вторгнення бійці ЗСУ показували кілометрові колони російської техніки, по яких били Сили оборони. Крім того, з появою РСЗВ HIMARS українці почали нищити логістику окупантів (у 2025 році й росіяни почали діяти схожим чином під Покровськом). Водночас бойові дії й далі залежать від погоди: наприклад, після дощів та мокрого снігу у полях грузне важка бронетехніка, але може проїхати по сухій або замерзлій дорозі. Ще одна спільна ознака — війна на виснаження, яка триває вже четвертий рік поспіль, та "ігнорування символічної поразки" (втрата умовного Бахмуту не означає провалу).

226 років тому Наполеон зробив перший крок, щоб з полководця перетворитись в імператора. Після цього він здобув грандіозну перемогу під Аустерліцом (1805) та грандіозно програв Ватерлоо (1815). 9 листопада 2025 року — нагадування про воєначальника та політика, який не врахував, що навіть слабкий Давид перемагає Голіафа.