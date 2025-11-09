"Ценность чрезвычайно высока": обозреватель рассказал, какая ситуация в Купянске

В Купянске ситуация остается напряженной, однако Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи. Известно в частности о дополнительной зачистке территорий в Купянске.

Если на пике своего прорыва российские военные "просочились" на 90% территории Купянска, то сейчас под контролем ВС РФ находится около 20-30% от площади города. О ситуации в Купянске рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, сейчас около 30% территорий Купянска находятся под устойчивым контролем украинских защитников. В то же время значительная часть сейчас относится к "серой зоне" боевых действий.

"Сейчас примерно 30% города устойчиво контролируются Силами обороны, еще 20-30% — врагом, все остальное — серая зона", — рассказал Мирошников.

Военный обозреватель также отметил, что в Купянске продолжаются постепенная зачистка и выбивание российских сил.

"Все подразделения нашего войска, которые привлечены к обороне города, слаженно выполняют боевые задачи", — прокомментировал Мирошников.

Он также добавил, что ценность Купянска при нынешней линии боевого соприкосновения является "чрезвычайно высокой". В то же время как у Сил обороны, так и у россиян "есть дальнейшие планы".

Ситуация в Купянске: что известно

В конце октября президент РФ Владимир Путин объявил о якобы окружении ВСУ в Купянске. Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко взамен ответил, что его слова не соответствуют действительности.

Командование Группировки Объединенных сил взамен заявляло, что в Купянске и в окрестностях идут тяжелые бои и россияне пытаются закрепиться в северной части города. Однако никакого окружения Сил обороны там нет, заверили военные.

