"Цінність є надзвичайно високою": оглядач розповів, яка ситуація у Куп'янську

У Куп'янську ситуація залишається напруженою, однак Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання. Відомо зокрема про додаткову зачистку територій у Куп'янську.

Якщо на піку свого прориву російські військові "просочилися" на 90% території Куп'янська, то зараз під контролем ЗС РФ перебуває близько 20-30% від площі міста. Про ситуацію у Куп'янську розповів військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі.

За словами експерта, наразі близько 30% територій Куп'янська перебувають під стійким контролем українських оборонців. Водночас значна частина наразі належить до "сірої зони" бойових дій.

"Зараз приблизно 30% міста стійко контролюються Силами оборони, ще 20-30% — ворогом, все інша — сіра зона", — розповів Мірошников.

Військовий оглядач також зазначив, що у Куп'янську тривають поступова зачистка та вибивання російських сил.

"Всі підрозділи нашого війська, які залучені до оборони міста, злагоджено виконують бойові завдання", — прокоментував Мірошников.

Він також додав, що цінність Куп'янська за теперішньої лінії бойового зіткнення є "надзвичайно високою". Водночас як в Сил оборони, так і в росіян "є подальші плани".

Ситуація у Куп'янську: що відомо

Наприкінці жовтня президент РФ Володимир Путін оголосив про нібито оточення ЗСУ у Куп'янську. Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко натомість відповів, що його слова не відповідають дійсності.

Командування Угруповання Об'єднаних сил натомість заявляло, що у Куп'янську та на околицях точаться важкі бої і росіяни намагаються закріпитися у північній частині міста. Однак жодного оточення Сил оборони там немає, запевнили військові.

